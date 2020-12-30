Как за год подорожали «оливье» и «селедка под шубой»?

В России в 2020 году стоимость салата «Оливье» выросла на 6,14 процента по сравнению с 2019 годом, а «селёдки под шубой» — на 7,4 процента. Это следует из данных Росстата.

«В среднем по России покупка продуктов, необходимых для приготовления салата «Оливье», обойдётся в 386,6 руб. (2,3 кг), что на 6,14% больше, чем год назад. Стоимость «селедки под шубой» составила 169,27 руб. (1,7 кг). Это на 7,4% и 11,8% выше, чем средняя стоимость этих салатов в 2019 году», — говорится в материалах.

Больше всего подорожали вареная колбаса и сельдь — 1,7 процента и 1,55 процента соответственно. Отмечается, что драйвером для повышения общего индекса салатов послужил рост цен на свежие и консервированные овощи и куриные яйца. Выросла и стоимость майонеза - почти на девять процентов.

Если же говорить о регионах, то больше всего стоимость оливье выросла в Брянской области — на 13,35 процента (до 392,7 руб.), Дагестане — на 12,7 процента (до 352 руб.) и Кабардино-Балкарии — на 11,6 процента (до 339 руб.). А вот дороже всего этот салат обойдётся жителям Чукотского автономного округа — 655,1 руб. (-2,2 процента).

В свою очередь, цена «селедки под шубой» больше всего выросла на Алтае — на 16,1 процента (до 178,1 руб.) и в Новосибирской области — на 13,9 процента (до 167,7 руб.). Несмотря на то что цена салата в Чукотском автономном округе упала на 10,9 процента (до 403,3 руб.), там он остаётся самым дорогим.

Ранее глава Центробанка заявила, что ингредиенты для двухкилограммового салата оливье в этом году подорожали на 6,8 процента — цена выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%. По её словам, значительно подорожал картофель, а стоимость моркови стала выше более чем на 20 процентов.

Еще о ценах на продукты и об их качестве — по ссылке.

По инф. Парламентской газеты

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