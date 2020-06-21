Итальянцы сбежали из тюрьмы и оставили записку с обещанием вернуться

В Италии полицейские и карабинеры задержали двух преступников, которые сбежали из тюрьмы Ребиббья. Побег они совершили ночью, оставив записку с обещаниями вернуться. (Настоящий сюжет для фильма, согласитесь? - прим. МГ.)
Вежливыми беглецами оказались двоюродные братья. В своей записке они рассказали, что побег обусловлен глубоко личными причинами: мужчины решили помочь попавшим в переплет сыновьям. Свое послание кузены сопроводили обещанием вернуться в тюрьму, как только их дела будут улажены, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету La Repubblica.
Беглецы подпилили решетку камеры напильником, а затем спустились по связанным пожарным рукавам. Задержать их удалось через две недели в 340 километрах от Рима. По предварительной информации, братья добрались в Тоскану на угнанном в столице автомобиле. В ходе задержания они оказали сопротивление, травмировав одного из карабинеров.
Побег может стоить кузенам еще пяти лет лишения свободы. Ранее их срок истекал в 2029 году. В тюрьму братья попали за мошенничество и ряд имущественных преступлений, в том числе скупку и хранение краденого.
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