Итальянец после ссоры с женой прошел пешком 450 километров

Итальянец вышел на улицу, чтобы остыть после ссоры с женой, и прошел 450 километров. В соцсетях мужчину уже назвали местным «Форрестом Гампом».

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Имя героя не разглашается, известно только, что ему 48 лет. Полиция прервала впечатляющую прогулку итальянца в два часа ночи в Фано на Адриатическом побережье, через неделю после того, как он покинул город Комо, расположенный на севере страны.

Как пишет газета Il Resto del Carlino, полиция заметила мужчину, который бесцельно бродил в легкой одежде холодной ночью по прибрежному шоссе. Во время проверки документов стражи порядка обнаружили в своей базе данных заявление женщины, которая сообщила о пропаже супруга.

Мужчина рассказал полиции, что «пришел сюда пешком, транспортом не пользовался», добавив, что в пути встречал много добрых людей, которые предлагали ему еду и питье. В день он проходил около 60 километров.

Многие комментаторы в социальных сетях назвали этого человека «героем» и обрушились с критикой на полицейских, выписавших «путешественнику» штраф в размере 400 евро за нарушение комендантского часа. Один пользователь написал, что мужчину надо было наградить и дать новую пару обуви. Другой похвалил его за то, что он ушел от жены, чтобы охладить свой гнев, вместо того чтобы прибегнуть к насилию.

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