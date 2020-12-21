Эпидемия коронавируса может закончиться к весне

Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне или раньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого» ,— приводит «Интерфакс» слова Поповой из интервью в фильме «Опасный вирус. Первый год».

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что локдауна из-за эпидемии коронавирусной инфекции в России не планируется.

«Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она "вышла на полку", что называется. Резкого увеличения мы не наблюдаем», — цитирует Путина «Интерфакс».

Президент также отметил, что продолжительность пандемии будет зависеть от эффективности вакцин и формирования популяционного иммунитета.

Советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард во время 73-й сессии ВОЗ в Женеве сказал, что вакцины от коронавирусной инфекции могут переломить ситуацию с заболеваемостью в марте 2021 года.

«К этому времени у нас уже будут не только средства, о которых я говорил (достаточное количество индивидуальных средств защиты, дексаметазон, вентиляторы, быстрые тесты на COVID-19), но также вакцины», — заявил Эйлвард.

К марту 2021 должны появиться и средства для самостоятельного тестирования на коронавирус, рассчитывают в ВОЗ.

Коронавирусом COVID-19 может быть болен каждый десятый житель Земли, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на директора Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана. И это еще оптимистичные оценки, отметил ученый на специальной сессии исполнительного совета ВОЗ.

Пандемия будет продолжать развиваться, но существуют инструменты для подавления передачи и спасения жизней, отметил Майкл Райан.

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