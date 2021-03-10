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Елена Малышева, чьи дети живут в Америке, назвала себя «русской с ног до головы»
По инф. rosbalt.ru   
10 Марта 2021 г.
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Российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, как получилось так, что ее сыновья живут не в России, а в Америке.

Елена Малышева, чьи дети живут в Америке, назвала себя «русской с ног до головы»


По ее словам, старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и трудился в американском госпитале. Младший сын Малышевой занимается интернет-бизнесом и руководит компанией, где работают люди разных национальностей.

Телеведущая назвала своих детей другим поколением людей, «которые не рассматривают землю разделенной на страны». «Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито», — пояснила врач.

Говоря о себе, телеведущая заверила, что она «живет по прежним законам» и остается «русской с ног до головы».

По инф. rosbalt.ru

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