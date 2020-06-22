Десятки человек заразились коронавирусом в онкоцентре Челябинска

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины 83 человека заразились коронавирусной инфекцией.
В онкоцентре пять отделений закрыли на карантин. Пациентов перевели на амбулаторное медицинское наблюдение, а медработников временно отстранили от работы, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
Анализы на коронавирус взяли у 81 медработника центра и 155 пациентов.
По последним данным, в Челябинской области коронавирусом заразились 6298 человек.
Ситуация в Челябинской области, прямо скажем, тревожная. Ведь когда онкобольные заражаются коронавирусом, то исход может быть весьма трагичный, ведь организм больных и так истощен и ослабен, а тут еще и такой удар по иммунитету. Но будем надеяться, что все обойдется.
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