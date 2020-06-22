Десятки человек заразились коронавирусом в онкоцентре Челябинска

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины 83 человека заразились коронавирусной инфекцией.

В онкоцентре пять отделений закрыли на карантин. Пациентов перевели на амбулаторное медицинское наблюдение, а медработников временно отстранили от работы, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Анализы на коронавирус взяли у 81 медработника центра и 155 пациентов.

По последним данным, в Челябинской области коронавирусом заразились 6298 человек.

Ситуация в Челябинской области, прямо скажем, тревожная. Ведь когда онкобольные заражаются коронавирусом, то исход может быть весьма трагичный, ведь организм больных и так истощен и ослабен, а тут еще и такой удар по иммунитету. Но будем надеяться, что все обойдется.

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Polit.ru

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