Число абортов в России за пять лет заметно снизилось. Уже радует!

За последние пять лет количество абортов в России уменьшилось на 30 процентов, но на этом останавливаться нельзя - нужно, чтобы эта цифра росла.

Об этом сказала член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.

Она отметила, что в стране многое делают для профилактики прерывания беременности не по медицинским показаниям. Например, если женщина склоняется к возможности прервать беременность, с ней работает психолог, разъясняет все возможные риски и последствия, а если женщина всё же решает не становиться мамой, устанавливаются дни тишины — аборт не могут сделать ранее чем через 48 часов. Также родовой сертификат даёт возможность психологического сопровождения женщин в период беременности.

«Меры дают хорошие результаты. У нас в стране за последние пять лет число абортов сократилось на 30 процентов», — сказала депутат.

В Госдуме обсуждают совершенствование профилактических мер. Так, инициатива Общероссийского общественного движения «За жизнь!» - сформировать рейтинг субъектов, которые являются благоприятными и доброжелательными к беременным женщинам и детям до рождения. «Мы с коллегами поддержали», — сказала Юмашева.

Она направила 75 депутатских запросов главам регионов и в территориальные ОМС с целью понять, какова ситуация с абортами в субъектах, что делается для профилактики абортов и каков демографический портрет субъектов. Часть запросов направил член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.

Полученную информацию проанализируют, и на её основании будут рассматривать конкретные предложения по совершенствованию профилактики абортов, сказала депутат. По её мнению, работу нужно вести в сфере образования, культуры, экономики.

Например, в тех регионах, в которых число прерываний беременности будет зашкаливать, нужны акции и мероприятия, направленные на формирование ценности жизни ребёнка с момента зачатия.

Также важен вопрос материальной поддержки и условий жизни будущей матери, так как женщина может руководствоваться при решении прервать беременность тем, что она не сможет воспитать ребёнка.

Инга Юмашева отметила, что в Башкортостане рассматривают варианты учебных пособий по семьеведению для детей. «Ведётся работа, но, конечно, хотелось бы, чтобы это было более активно на федеральном уровне», — сказала депутат.

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По инф. pnp.ru

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