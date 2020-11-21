Число абортов в России за пять лет заметно снизилось. Уже радует!

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
За последние пять лет количество абортов в России уменьшилось на 30 процентов, но на этом останавливаться нельзя - нужно, чтобы эта цифра росла.
Об этом сказала член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.
Она отметила, что в стране многое делают для профилактики прерывания беременности не по медицинским показаниям. Например, если женщина склоняется к возможности прервать беременность, с ней работает психолог, разъясняет все возможные риски и последствия, а если женщина всё же решает не становиться мамой, устанавливаются дни тишины — аборт не могут сделать ранее чем через 48 часов. Также родовой сертификат даёт возможность психологического сопровождения женщин в период беременности.
«Меры дают хорошие результаты. У нас в стране за последние пять лет число абортов сократилось на 30 процентов», — сказала депутат.
В Госдуме обсуждают совершенствование профилактических мер. Так, инициатива Общероссийского общественного движения «За жизнь!» - сформировать рейтинг субъектов, которые являются благоприятными и доброжелательными к беременным женщинам и детям до рождения. «Мы с коллегами поддержали», — сказала Юмашева.
Она направила 75 депутатских запросов главам регионов и в территориальные ОМС с целью понять, какова ситуация с абортами в субъектах, что делается для профилактики абортов и каков демографический портрет субъектов. Часть запросов направил член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.
Полученную информацию проанализируют, и на её основании будут рассматривать конкретные предложения по совершенствованию профилактики абортов, сказала депутат. По её мнению, работу нужно вести в сфере образования, культуры, экономики.
Например, в тех регионах, в которых число прерываний беременности будет зашкаливать, нужны акции и мероприятия, направленные на формирование ценности жизни ребёнка с момента зачатия.
Также важен вопрос материальной поддержки и условий жизни будущей матери, так как женщина может руководствоваться при решении прервать беременность тем, что она не сможет воспитать ребёнка.
Инга Юмашева отметила, что в Башкортостане рассматривают варианты учебных пособий по семьеведению для детей. «Ведётся работа, но, конечно, хотелось бы, чтобы это было более активно на федеральном уровне», — сказала депутат.
Еще по волнующей проблеме демографии на нашем портале:
В связи с тяжелой обстановкой, сложившейся во всём мире, и в России в частности, многие вынуждены отказываться от своих проектов, над которыми работали многие годы. Бизнесмены и звёзды не являются исключением в этом вопросе.
Сегодня мы вновь предлагаем вам взглянуть на познавательную сторону культурного Интернета. Мы вместе посмотрим фильм о «мастерах отечественного цирка», прикоснёмся к «живым» мемуарам о России и попытаемся разгадать секреты отечественной разведки.
Все, что касается создания, ведения, развития и поддержки сайтов требует скрупулезного изучения. Но разрабатываются и, конечно, уже существуют такие решения, которые могут облегчить эту работу. Решения адаптированы и для не продвинутых и для не очень продвинутых пользователей. Например, зачем может пригодиться WordPress? Стоит знать, что это отличная система управления контентом (значимым либо содержательным наполнением любого ресурса). Появился данный продукт в далекой Америке в 2003 году.
Во Владивостоке выпало 143% месячной нормы осадков, да не простых - это был ледяной дождь со снегопадом. Весь город оказался покрыт ледяной глазурью. Синоптики уверяют: такого в Приморье не происходило последние 30 лет.
Записи актов гражданского состояния в России вскоре станут цифровыми, заявил глава ФНС Даниил Егоров. Это означает скорый уход в историю бумажных свидетельств о разводе, но традиционные свидетельства о браке, скорее всего, останутся.
Арбитражный суд отклонил иск бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.