«Чеснок пахнет лаком»: Мужчина рассказал о жизни после COVID-19

Деклан Кэссиди из Дублина стал одним из тех, кто подвергся «длительному COVID-19» — редкой форме, при которой симптомы сохраняются несколько месяцев. Переболев коронавирусом в марте–апреле этого года, 53-летний мужчина до сих пор не ощущает вкусов и запахов.

Историю ирландца, жизнь которого существенно изменилась после заражения, опубликовало издание Independent.

По словам Кэссиди, коронавирусную инфекцию у него диагностировали в марте после деловой поездки в Берлин. Болезнь протекала в средней степени тяжести со стойкими проявлениями — кашлем и одышкой, усталостью, «затуманенным» сознанием, потерей обоняния. После выздоровления исчезли и все симптомы, только чувства вкуса и запаха так и не вернулись.

— Я надеялся, что со временем все станет, как и раньше, однако проблема оказалась гораздо серьезнее. Сейчас я абсолютно не чувствую вкуса блюд, например, утром в кашу добавляю измельченный перец халапеньо, чтобы хоть попытаться ощутить разнообразие. Очень жалею, что не могу вспомнить аромат жареного картофеля, — поделился мужчина.

Это далеко не единственный эксперимент, который Кэссиди теперь проводит с едой. Так, он регулярно готовит бутерброд с вялеными помидорами и темным шоколадом на ореховом хлебе. Таким образом он чувствует различную структуру продуктов.

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— Такой сэндвич позволяет мне ощутить хруст хлеба, сочность помидоров и бархатистость тающего во рту шоколада. Еще могу сказать, что научился отличать красное вино, а вот кофе и чай похожи по текстуре, поэтому я их путаю, — добавил Кэссиди.

Ирландец рассказал и о двух чрезвычайных происшествиях, которые случились из-за отсутствия обоняния. Однажды в его квартире чуть не возник пожар, так как он забыл про оставленную на плите кастрюлю, а запаха гари не почувствовал. В другой раз мужчина потерял сознание, надышавшись бытовой химией при уборке ванной комнаты.

К слову, мужчина хорошо помнит и, как ему кажется, чувствует только единственное — запах лака или жидкости для снятия лака для ногтей.

— Этим резким ароматом пахнет для меня чеснок, — отметил ирландец.

Сейчас Деклан Кэссиди создал в Дублине группу поддержки для «коллег по несчастью». Он уверен, что сможет обратить внимание на распространенность проблемы, и ученые приступят к исследованию данного побочного эффекта COVID-19.

Напомним, к наиболее вероятным признакам коронавируса медики относят потерю обоняния и/или вкуса, одышку, сухой отрывистый кашель, слабость и усталость, а также нехарактерные симптомы, которые долго не проходят, например, учащенный пульс, аритмия, кожная сыпь.

По последним данным, в мире более 56 млн зараженных, умерли свыше 1,3 млн человек.

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