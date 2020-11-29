Борис Щербаков из-за коронавируса и безденежья «сидит на подножных кормах»

Известный актер Борис Щербаков рассказал о финансовых трудностях из-за коронакризиса. По словам 70-летнего артиста, ситуация с пандемией крайне негативно сказалась на его жизни.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

— Все перекрыто, работы никакой, вообще ничего нет. Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки, слава Богу, накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем, — пояснил Щербаков.

Он отметил, что, вероятно, в этом году ему не удастся соблюсти традицию и выйти на сцену в свой день рождения (его актер отмечает 11 декабря). Однако, по собственному признанию, Щербаков старается не унывать. Так, для успокоения и релаксации он занимается хобби — резьбой по дереву.

Борис Щербаков участвовал в более чем 250 кинопроектах, в их числе — «Легенда № 17», «Старые кадры», «Крым», «Чума», «Солдаты», «Военная разведка», «Без срока давности», «Убойная сила», «Наживка для ангела», «Спасти Ленинград», «Подарок черного колдуна». Также артист создал много интересных театральных образов.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...