Борис Щербаков из-за коронавируса и безденежья «сидит на подножных кормах»

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
— Все перекрыто, работы никакой, вообще ничего нет. Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки, слава Богу, накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем, — пояснил Щербаков.
Он отметил, что, вероятно, в этом году ему не удастся соблюсти традицию и выйти на сцену в свой день рождения (его актер отмечает 11 декабря). Однако, по собственному признанию, Щербаков старается не унывать. Так, для успокоения и релаксации он занимается хобби — резьбой по дереву.
Борис Щербаков участвовал в более чем 250 кинопроектах, в их числе — «Легенда № 17», «Старые кадры», «Крым», «Чума», «Солдаты», «Военная разведка», «Без срока давности», «Убойная сила», «Наживка для ангела», «Спасти Ленинград», «Подарок черного колдуна». Также артист создал много интересных театральных образов.
В последние несколько месяцев актёр Дмитрий Певцов проявил себя как интересный блогер, хотя по-настоящему никогда особо соцсетями не интересовался. Просто у артиста появилось больше свободного времени, которое можно посвятить общению с поклонниками «напрямую» — через интернет.
Конституционное совещание отклонило предложение о лишении русского языка в Киргизии статуса официального. С предложением сделать государственным языком только киргизский выступил член конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев.
На видеохостинге YouTube некоторые бабушки заводят каналы и любят выдавать там свои реакции. Среди таких блогеров, например, и Анна Степановна. Ее канал называется «Р.Е.А.К.Ц.И.И. Шоу «Бабушка реагирует». А реакции выдают пенсионерки на что? Да хоть на что. В основном, конечно, на исполнителей песен.
Юрист Елена Дмитриева, которая вела одну из программ проекта «Час суда», вердиктом Замоскворекцкого суда приговорена к двум годам заключения условно. Как пояснили в суде, испытательный срок Дмитриевой установлен в два года.
Екатерина Шаврина настолько ярко блистала на сцене, что мимо неё просто так не мог пройти ни один мужчина. Среди поклонников певицы был даже мэр Рио-де-Жанейро, который по уши влюбился в советскую красавицу.
В Москве на демонстрациях часто появлялся мужчина в костюме царя с короной на голове, а иногда верхом на белом коне. Его зовут Геннадий Пирогов. ФСБ вменяет ему уголовную статью о призыве к насильственной смене власти. За что же?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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