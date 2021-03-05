Борис Моисеев категорически не хочет принимать помощь от Аллы Пугачёвой

Певец Борис Моисеев 4 марта отметил 67-летие. Артист, который уже давно не выходит в свет и живет уединенно, организовал в московской квартире вечеринку для близких друзей.

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По словам директора артиста Сергея Гороха, певец очень ждет звонка от Примадонны Аллы Пугачевой, которая очень его поддерживает и постоянно предлагает ему финансовую помощь. При этом деньги от певицы Моисеев брать категорически отказывается.

Директор Моисеева также рассказал, что его расстраивают периодические сообщения в СМИ о тяжелом состоянии Бориса. Пережитый инсульт действительно подорвал здоровье артиста, но сейчас он чувствует себя хорошо.

По инф. rosbalt.ru

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