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Больше чем половина учителей из-за пандемии не уйдет на каникулы
По инф. Российской газеты   
11 Июня 2020 г.
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Более половины учителей, 57%, планируют продолжить работать с учениками летом, 27% — не планируют этого ни в один из летних месяцев, еще 16% — затруднились ответить. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса, в котором приняли участие 1,3 тысячи школьных педагогов.

Опрос: Более половины учителей продолжат работать летом

Почти четверть, 23% учителей, рассказали, что их могут вызвать на работу во время отпуска, 56% будут вести со школьниками индивидуальные консультации, 44% планируют проводить внеклассные занятия для желающих. Треть респондентов займутся подготовкой к экзаменам.

Также среди возможной работы с учениками педагоги назвали летнюю практику, подготовку к олимпиадам, школьные лагеря, культурные мероприятия и так далее.

В свою очередь 40% учителей признались, что не стали давать задания на лето.

В этом году из-за пандемии коронавируса немало натерпелись не только врачи, но и педагоги. Причина - введенное дистанционное обучение. Вести уроки в таком формате, прямо скажем, было непросто. Многие школьники откровенно хулиганили, срывая онлайн-уроки. А теперь вот, еще и отдохнуть положенные два месяца не удастся. В общем сил вам, дорогие педагоги!

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