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Башкирский депутат со скандалом отказался надеть маску в магазине
По инф. rosbalt.ru   
22 Декабря 2020 г.
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Депутат «Единой России» в Башкирии отказался надеть маску в магазине, устроив скандал.

 

Как сообщает портал ProUfu, кассир отказалась продать продукты депутату Зубовского сельсовета Артуру Саттарову, поскольку он был без маски. Тогда мужчина натянул ее на подбородок, но и после этого сотрудница не стала его обслуживать.

Единоросс обвинил кассира в нарушении Конституции, так как, по его словам, «население не обязано носить маски», а затем решил вызвать полицию.

Запись инцидента с камер видеонаблюдения попала в интернет. После этого Саттаров заявил, что хотел таким образом проверить, как выполняется указ местных властей.

По инф. rosbalt.ru

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