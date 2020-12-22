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Башкирский депутат со скандалом отказался надеть маску в магазине
|По инф. rosbalt.ru
|22 Декабря 2020 г.
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Депутат «Единой России» в Башкирии отказался надеть маску в магазине, устроив скандал.
Как сообщает портал ProUfu, кассир отказалась продать продукты депутату Зубовского сельсовета Артуру Саттарову, поскольку он был без маски. Тогда мужчина натянул ее на подбородок, но и после этого сотрудница не стала его обслуживать.
Единоросс обвинил кассира в нарушении Конституции, так как, по его словам, «население не обязано носить маски», а затем решил вызвать полицию.
Запись инцидента с камер видеонаблюдения попала в интернет. После этого Саттаров заявил, что хотел таким образом проверить, как выполняется указ местных властей.
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