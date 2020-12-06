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Аркадий Мамонтов возвращается на ТВ
По инф. polit.ru   
06 Декабря 2020 г.
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Один из самых известных тележурналистов России возвращается на федеральное телевидение. С января 2021 года Аркадий Мамонтов вновь будет работать на канале НТВ, где началась его телевизионная карьера еще в 1994 году.

Аркадий Мамонтов возвращается на ТВ

Мамонтов в представлениях не нуждается. Первый период его работы на НТВ пришелся на период создания и наивысшего расцвета телевещателя: 1994-2000 годы. Затем на протяжении 14 лет журналист проработал в системе ВГТРК. Он создал и возглавил студию «Авторская программа Аркадия Мамонтова», которая делала документальные фильмы и передачи для каналов РТР и «Россия-1». Также Мамонтов был одним из ведущих мастеров репортажной съемки репортеров ВГТРК. Миллионам зрителей запомнились его репортажи для информационных программ из Чечни, Абхазии, Ирака, Косово, Вифлеема, Беслана, Южной Осетии, с места гибели атомной подводной лодки «Курск» и во время захвата заложников на спектакле «Норд-ост» в Театральном центре на Дубровке.

Мамонтов снимал прогремевшие широко программы и документальные фильмы, разоблачавшие деятельность иностранных спецслужб в России. В частности – источники финансирования и другой поддержки из-за рубежа российской оппозиции. За это журналист стал объектом постоянных нападок со стороны либеральной части телевизионной среды. Наиболее острые выпады против Мамонтова исходили, например, от ведущего Первого канала, гражданина США и Франции Владимира Познера. Несмотря на то, что во время кампании по выборам президента России в 2012 году Аркадий Мамонтов открыто поддерживал Владимира Путина и лично снялся в ролике в его поддержку, в 2014 году под определенным давлением журналисту пришлось уйти из ВГТРК. Тогда он сосредоточился на персональных проектах в области кинодокументалистики.

И вот – долгожданный «камбэк». По слухам, Аркадий Мамонтов будет делать специальную программу, посвященную трудным и трудовым будням федерального правительства России, возглавляемого Михаилом Мишустиным. Наиболее острым проблемам и конфликтам, которые кабинету министров приходится решать и урегулировать. Прежде всего – в областях экологии и здравоохранения. Не исключено, что первая из больших программ будет о результатах борьбы правительства с главным бедствием 2020 года – эпидемией коронавируса.

Возвращение Мамонтова на федеральное телевидение многие специалисты рассматриваю как восстановление справедливости в отношении одного из самых ярких российских журналистов, никогда не скрывавшего однозначно «патриотической» направленности своих замыслов и творчества.

Polit.ru

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