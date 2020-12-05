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Анна Нетребко считает, что не всем детям с аутизмом нужны врачи
По инф. rosbalt.ru   
05 Декабря 2020 г.
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Народная артистка РФ Анна Нетребко воспитывает особенного ребенка. У 12-летнего Тьяго аутизм. В эфире «Открытой студии» оперная певица рассказала об особенностях детей с необычной психикой.

Анна Нетребко считает, что не всем детям с аутизмом нужны врачи


По словам Нетребко, мальчику нравится современное искусство, инсталляции, абстрактная живопись, он любит странные вещи — например, картины Сальвадора Дали, «черноватые» картины.

— Он очень сладкий ребенок, добрый, открытый. Но петь не хочет, — отметила она и при этом добавила, что у сына хороший голос и слух, ему нравится тромбон.

По словам мамы, Тьяго хочет стать аниматором и делать мультфильмы, но делать для этого пока ничего не желает.

— Я ему говорю: ты же понимаешь, что надо учиться, а ты ведь ленивый. А он же хитренький. Аутист, аутист, но когда ему что-то надо, он все понимает, — сказала певица.

По мнению Нетребко, детям с аутизмом не нужны врачи.

— Такого плана аутистов как Тьяго очень много, но с такими детьми нужно работать, никакой медицины им не нужно. Таким людям можно дать возможность работать, жить самостоятельно, они — очень сладкие, они любят, — добавила она.

По инф. rosbalt.ru

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