Анна Нетребко считает, что не всем детям с аутизмом нужны врачи

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
По словам Нетребко, мальчику нравится современное искусство, инсталляции, абстрактная живопись, он любит странные вещи — например, картины Сальвадора Дали, «черноватые» картины.
— Он очень сладкий ребенок, добрый, открытый. Но петь не хочет, — отметила она и при этом добавила, что у сына хороший голос и слух, ему нравится тромбон.
По словам мамы, Тьяго хочет стать аниматором и делать мультфильмы, но делать для этого пока ничего не желает.
— Я ему говорю: ты же понимаешь, что надо учиться, а ты ведь ленивый. А он же хитренький. Аутист, аутист, но когда ему что-то надо, он все понимает, — сказала певица.
По мнению Нетребко, детям с аутизмом не нужны врачи.
— Такого плана аутистов как Тьяго очень много, но с такими детьми нужно работать, никакой медицины им не нужно. Таким людям можно дать возможность работать, жить самостоятельно, они — очень сладкие, они любят, — добавила она.
Закон об «амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» приведен в исполнение структурами МВД Беларуси. Отметим, что в России амнистию, напротив, решили не проводить...
В конце ноября мы «отмечали» годовщину первого случая заражения COVID-19. Когда новый вирус разошелся по городам и странам, за ним разошлись и слухи о нем. Инфодемия стала не меньшей проблемой, чем эпидемия.
Рейтинг самых продаваемых в интернете за последние 10 лет книг возглавили труды психологов и коучей. Лидер среди художественных произведений роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» лишь на четвертом месте.
Чуть больше полувека назад в США был принят закон о чистоте воздуха. Последствия оказались самыми благожелательными: удалось спасти примерно 1,5 млрд птиц. Это примерно пятая часть всех птиц, живущих в Америке сейчас.
Национальный совет Швейцарии рассмотрит на следующей неделе законопроект о запрете телесных наказаний в семье. В судебной интерпретации от 1978 года пощечины находятся под запретом в той степени, пока карательные действия не превышают «меру, допускаемую обществом».
Зима постучалась к нам в двери и принесла новые подарки от культурного Интернета. Сегодня вы взглянете на «сокровища» Нижегородской библиотеки, услышите историю Тульского кремля и познакомитесь с творчеством лучших отечественных художниц прошлого.
Более 100 новых или актуализированных слов и значений, возникших с начала пандемии COVID-19, собрали и проанализировали филологи челябинского госуниверситета. Особое внимание они уделили новым пословицам и анекдотам, а итогом этой работы стала публикация в научном журнале.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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