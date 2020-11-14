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Ангела Меркель сравнила коронавирус с «испанским гриппом»
По инф. rosbalt.ru   
14 Ноября 2020 г.
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Пандемия коронавируса по масштабам сопоставима с эпидемией «испанского гриппа» 1918–1919 годов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ангела Меркель сравнила коронавирус с «испанским гриппом»

По ее словам, столь мощные потрясения случаются с человечеством примерно раз в столетие, поэтому нынешняя молодежь может называть себя «поколением коронавируса».

Меркель подчеркнула, что сегодня положение более оптимистичное, чем сто лет тому назад, благодаря развитию науки и систем здравоохранения в развитых странах. Однако новый вирус все равно представляет серьезную угрозу и диктует свои правила жизни.

«Представьте себе, в 1918-1919 не было такого развития вакцинации, не было пенициллина, многие антибиотики не были известны, они и сейчас немного нам помогают в этом гриппе…», — сказала она.

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Говоря о себе, канцлер ФРГ призналась, что постаралась сократить число контактов и проводит встречи только в случае профессиональной необходимости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения напомнила о различиях гриппа и коронавируса. В частности, COVID-19 может вызывать потерю чувства вкуса и обоняния, чего при гриппе обычно не происходит, а также одышку и температуру выше 38 градусов. При этом общими для обоих заболеваний являются такие симптомы как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и усталость.

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По инф. rosbalt.ru

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