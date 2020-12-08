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Аналитики заявили о провале программы импортозамещения продуктов

По инф. rosbalt.ru   
08 Декабря 2020 г.
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Россия, вопреки надеждам властей, не сумела за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года.

В России намекнули на провал программы импортозамещения продуктов

К такому выводу пришли аналитики Национального рейтингового агентстве (НРА).

На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, причем, по мнению экспертов, в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, «запрещенки».

Как отмечает издание, за восемь лет, прошедших после принятия стратегии импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%. Но это все еще на 2,8 процентного пункта меньше, чем заложено в стратегии. В самом документе в качестве одной из мер упоминалось сокращение импорта товаров, производимых внутри страны.

Кроме того, экспорт молочной продукции к концу 2020 года сократился лишь на 20% вместо провозглашенных в стратегии 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо запланированных 20%.

  • Провальной ситуация оказалась с сокращением импорта овощей: предусматривалось, что к 2020 году их ввоз сократится на 70,3%, по факту вышло на 27%. Россия из-за климата долго будет нетто-импортером овощей и фруктов, пояснила старший аналитик НРА Мария Сулима.

***

Если планы российских властей по импортозамещению не реализовались, это значит, что люди продолжают покупать иностранные продукты и имеют к ним доступ. Такое мнение корреспонденту высказал экономист Павел Усанов.

«Провал стратегии импортозамещения — хорошая новость для каждого из нас, ведь конечная цель должна быть не в том, чтобы больше чего-то производить, а в том, чтобы люди лучше жили. Если бы стратегия была реализована, качественные иностранные товары на рынок бы не поступили. В целом же экономисты уже давно доказали, что политика импортозамещения разрушает экономику и увеличивает цены на потребительские товары для людей, при этом понижая их качество», — отметил экономист.

По его словам, стратегия импортозамещения предполагает, что определенная группа компаний оказывается в выигрыше за счет остальных, и желание воспользоваться этим механизмом у властной верхушки будет всегда.

«Однако политическая ситуация сегодня сильно отличается от той, что была в 2014 году, сейчас другая повестка дня и дальше продавливать идею импортозамещения будет сложно. По крайней мере, давить на границе персики и пармезан, как пять лет назад, уже не будут», — сделал прогноз Павел Усанов.

По инф. rosbalt.ru

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