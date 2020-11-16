Американские врачи спасли мужчину через 45 минут после остановки сердца

В США в штате Вашингтон врачи вернули к жизни туриста, у которого в течение 45 минут не билось сердце.

7 ноября 45-летний Майкл Кнапински отправился со своим другом в национальный парк Маунт-Рейнир. Позже они разделились у подножия горы: его друг продолжил путь до лагеря на лыжах, а Кнапински начал спуск на снегоступах.

Постепенно погода ухудшилась, и когда Кнапински не вернулся в назначенное место, его друг сообщил о том, что мужчина пропал. Поиски американца вели несколько команд спасателей. Его обнаружили на следующий день без сознания в миле от ледяного моста через реку Нискуалли. Выяснилось, что он упал во время метели.

Кнапински доставили в больницу города Харбор-Вью. Сначала у него прощупывался пульс, но вскоре его сердце остановилось.

«Он умер, когда находился в отделении неотложной помощи, что дало нам уникальную возможность попытаться спасти его жизнь, фактически минуя его сердце и легкие, что является самой современной формой искусственного жизнеобеспечения, которая есть в мире», — рассказывают медики.

Мужчину подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который перекачивает кровь за пределы тела в аппарат искусственного кровообращения. Там кровь очищается от углекислого газа и насыщается кислородом, затем ее отправляют обратно в ткани организма. Через 45 минут сердце Кнапински снова забилось.

«Он вернулся из мертвых… Может быть, не совсем правильно с медицинской точки зрения, но его сердце не билось более 45 минут. Это потрясающе», — сказал доктор Саман Арбаби, лечивший воскресшего мужчину.

Кнапински поблагодарил врачей за свое спасение и отметил, что как только станет физически здоровым, посвятит свою жизнь строительству домов для приемных детей. Этим он занимался ранее в качестве волонтера Продовольственного банка Армии Спасения в Сиэтле.

В декабре 2019 года испанские медики реанимировали 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов из-за переохлаждения.

В апреле 2018 года 53-летний француз смог выжить после 18-часовой остановки сердца. Мужчину также спасла пониженная температура тела.

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Polit.ru

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