ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Американские врачи спасли мужчину через 45 минут после остановки сердца

По инф. polit.ru   
16 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В США в штате Вашингтон врачи вернули к жизни туриста, у которого в течение 45 минут не билось сердце.

В США спасли мужчину через 45 минут после остановки сердца

7 ноября 45-летний Майкл Кнапински отправился со своим другом в национальный парк Маунт-Рейнир. Позже они разделились у подножия горы: его друг продолжил путь до лагеря на лыжах, а Кнапински начал спуск на снегоступах.

Постепенно погода ухудшилась, и когда Кнапински не вернулся в назначенное место, его друг сообщил о том, что мужчина пропал. Поиски американца вели несколько команд спасателей. Его обнаружили на следующий день без сознания в миле от ледяного моста через реку Нискуалли. Выяснилось, что он упал во время метели.

Кнапински доставили в больницу города Харбор-Вью. Сначала у него прощупывался пульс, но вскоре его сердце остановилось.

«Он умер, когда находился в отделении неотложной помощи, что дало нам уникальную возможность попытаться спасти его жизнь, фактически минуя его сердце и легкие, что является самой современной формой искусственного жизнеобеспечения, которая есть в мире», — рассказывают медики.

Мужчину подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который перекачивает кровь за пределы тела в аппарат искусственного кровообращения. Там кровь очищается от углекислого газа и насыщается кислородом, затем ее отправляют обратно в ткани организма. Через 45 минут сердце Кнапински снова забилось.

«Он вернулся из мертвых… Может быть, не совсем правильно с медицинской точки зрения, но его сердце не билось более 45 минут. Это потрясающе», — сказал доктор Саман Арбаби, лечивший воскресшего мужчину.

Кнапински поблагодарил врачей за свое спасение и отметил, что как только станет физически здоровым, посвятит свою жизнь строительству домов для приемных детей. Этим он занимался ранее в качестве волонтера Продовольственного банка Армии Спасения в Сиэтле.

В декабре 2019 года испанские медики реанимировали 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов из-за переохлаждения.

В апреле 2018 года 53-летний француз смог выжить после 18-часовой остановки сердца. Мужчину также спасла пониженная температура тела.

А еще о необычных и воодушевляющих случаях из медицинской практики можно прочитать здесь:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 