Пожилые жители Бурятии стали чаще подписываться на газеты в режиме онлайн

В Бурятии онлайн оформление подписки на газеты и журналы выросло в 2 раза за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом. Также фиксируется увеличение доли клиентов старшего возраста, выбирающих этот канал оформления подписки.

Ежегодно увеличивается также число журналов и газет, оформленных онлайн в адрес социальных учреждений в рамках федеральной благотворительной программы «Дерево Добра». За январь-июнь 2020 года в адрес подопечных более 2100 детских домов, домов престарелых, больниц и сельских библиотек, онлайн было оформлено 3 150 изданий. Прирост к первому полугодию 2019 года составил 165%.

Всего в онлайн-каталоге Почты России 5 000 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. Нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания во все регионы нашей страны, а оформить подписку онлайн, например, в подарок можно из любой точки мира. Подписная кампания на первое полугодие 2021 года стартовала 1 сентября.

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По инф. Восток-Телеинформа

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