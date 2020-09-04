Пожилые жители Бурятии стали чаще подписываться на газеты в режиме онлайн

В Бурятии онлайн оформление подписки на газеты и журналы выросло в 2 раза за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом. Также фиксируется увеличение доли клиентов старшего возраста, выбирающих этот канал оформления подписки.
Ежегодно увеличивается также число журналов и газет, оформленных онлайн в адрес социальных учреждений в рамках федеральной благотворительной программы «Дерево Добра». За январь-июнь 2020 года в адрес подопечных более 2100 детских домов, домов престарелых, больниц и сельских библиотек, онлайн было оформлено 3 150 изданий. Прирост к первому полугодию 2019 года составил 165%.
Всего в онлайн-каталоге Почты России 5 000 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. Нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания во все регионы нашей страны, а оформить подписку онлайн, например, в подарок можно из любой точки мира. Подписная кампания на первое полугодие 2021 года стартовала 1 сентября.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, если оно дойдет до суда. Такое заявление ТАСС сделал один из адвокатов Борис Кожемякин.
В Ингушетии Магасский районный суд обязал МВД России выплатить 2,5 млн рублей компенсации морального вреда родным Магомеда Долиева, погибшего от пыток в Центре «Э», пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.
Аренда недвижимости в Турции является отличной альтернативой проживанию в отеле и делает отдых более комфортным. Она подходит и для путешествия с пляжным отдыхом, и для уик-энда, и для долгой командировки за границей. Profit Real Estate - фирма, которая работает на рынке турецкой недвижимости и предлагает каждому желающему помощь в аренде жилых и иных помещений в этой стране.
Прошёл почти год с момента, когда все узнали о тяжелом заболевании известной актрисы Анастасии Заворотнюк. За это время было очень много различных слухов - от самых трагических до заявлений о якобы выздоровления звёзды.
Тюрьма, наркотическая зависимость, огромная слава и отношения с Аллой Пугачёвой – у композитора Сергея Челобанова была на удивление бурная жизнь. Недавно он отпраздновал 59-й день рождения, а мы решили вспомнить о творческих успехах и потерях некогда популярного музыканта.
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