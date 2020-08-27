Интерактивный музейный дворик появится в Улан-Удэ

Дворик откроется 27 августа рядом с Художественным музеем имени Сампилова на улице Куйбышева.

«Музейный дворик» – комфортная зеленая зона в самом центре города, где дети и их родители могут не только весело провести время, но и узнать много интересного о природе Бурятии.

– В этой зоне сотрудники музея будут проводить для детей различные мастер-классы, конкурсы и другие мероприятия. Здесь можно будет познакомиться с тактильной дорожкой из байкальских камней, найти животных и растения на красочной карте и даже почувствовать себя настоящим палеонтологом, участвуя в раскопках. Прохлада небольшого декоративного пруда перенесет участников познавательных мероприятий в прекрасный мир флоры и фауны Байкальского региона, – отмечают в пресс-службе музея.

«Изюминкой» дворика является модель шерстистого носорога, выполненная в виде яркого и необычного арт-объекта. Этот представитель мамонтовой фауны выбран не случайно, ведь тысячелетия назад огромные стада этих гигантов бродили по прибайкальским степям: все желающие смогут сохранить своих впечатления от общения в Музейном дворике в виде незабываемых фотографий, сделанных в интерьерах оригинальных фотозон.

При помощи этого дворика Музей природы Бурятии расширяет свое экспозиционное пространство и привычные рамки музейных форматов. В дворик свободный доступ для всех желающих, среда этой зоны адаптирована для людей с ограниченными возможностями по здоровью.

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По инф. Восток-Телеинформа

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