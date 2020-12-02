Пожилых жителей Бурятии переводят на обязательную дистанционку

В Бурятии работодателей обязали перевести на дистанционный режим всех работников в возрасте 65 лет и старше. Такое решение принято в связи с эпидситуацией, связанной с коронавирусом. Так, в течение последних двух недель заболеваемость отмечается стабильно высокими показателями.

- По республике меняется возрастная структура инфицированных. На первом плане группы 65 лет и старше, а также категории граждан 50-64 года. В связи с этим Роспотребнадзор по Бурятии напоминает о необходимости соблюдения всех мер профилактики для лиц старше 65 лет. Новая коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых и людей, имеющих сопутствующие хронические заболевания, - отметили в Управлении.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией указом главы республики от 27 ноября «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса» предписано обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников из числа граждан в возрасте 65 лет и старше с 30 ноября 2020 года.

Ранее с 30 июня 2020 года дистанционный режим работы для данной категории лиц осуществлялся по согласованию с работодателем.

Добавим, в республике на 1 декабря в стационарах получают лечение 2159 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 38), с осложненной внебольничной пневмонией – 1752. В отделениях реанимации находится 115 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ 54 пациента (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 31. Амбулаторное лечение проходят 2494 пациентов с COVID-19, наблюдается 11124 человек. В обсерваторе находится 1 человек. За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 260 человек. Из новых случаев COVID-19: 211 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

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По инф. Восток-Телеинформа

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