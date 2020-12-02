Пожилых жителей Бурятии переводят на обязательную дистанционку

В Бурятии работодателей обязали перевести на дистанционный режим всех работников в возрасте 65 лет и старше. Такое решение принято в связи с эпидситуацией, связанной с коронавирусом. Так, в течение последних двух недель заболеваемость отмечается стабильно высокими показателями.
- По республике меняется возрастная структура инфицированных. На первом плане группы 65 лет и старше, а также категории граждан 50-64 года. В связи с этим Роспотребнадзор по Бурятии напоминает о необходимости соблюдения всех мер профилактики для лиц старше 65 лет. Новая коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых и людей, имеющих сопутствующие хронические заболевания, - отметили в Управлении.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией указом главы республики от 27 ноября «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса» предписано обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников из числа граждан в возрасте 65 лет и старше с 30 ноября 2020 года.
Ранее с 30 июня 2020 года дистанционный режим работы для данной категории лиц осуществлялся по согласованию с работодателем.
Добавим, в республике на 1 декабря в стационарах получают лечение 2159 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 38), с осложненной внебольничной пневмонией – 1752. В отделениях реанимации находится 115 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ 54 пациента (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 31. Амбулаторное лечение проходят 2494 пациентов с COVID-19, наблюдается 11124 человек. В обсерваторе находится 1 человек. За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 260 человек. Из новых случаев COVID-19: 211 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
«Общественный контроль» проверил качество пельменей, которые производят российские предприятия. Специалисты закупили в магазинах десять образцов. Оказалось, что пять из них не соответствуют обязательным требования нормативных документов.
В Русской православной церкви 7 января встретят праздник Рождества Христова при любой эпидемиологической обстановке, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Исследование швейцарских ученых показало: из-за глобального потепления деревья раньше начинают сбрасывать листву. Таким образом, изменение климата привело не к удлинению лета, а наоборот, к раннему наступлению осени.
В Казани задержан подозреваемый в убийствах пожилых женщин — серия убийств прокатилась по Татарстану и регионам Поволжья в 2011-12 годах. На счету так называемого «поволжского маньяка» убийство 32 человек.
Первый день зимы встретил москвичей снежной и теплой погодой. Декабрь также обещают снежным, снежной может быть и новогодняя ночь. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Девочка, заразившаяся бешенством после укуса бездомной собаки, умерла в Волгоградской областной детской инфекционной больнице. Cмертельных случаев с таким диагнозом не регистрировалось в регионе с 2013 года.
Некоторые блогеры в своих визитках перед постами, записями и видеороликами вводят читающую и смотрящую аудиторию в курс дела, чему же будет посвящена их страничка. По такому же пути пошла и блогер Марина. Она ведет канал «Души полеты» на платформе Яндекс Дзен. Марина сориентировала, что здесь можно будет прочитать о ее путешествиях, размышлениях о жизни, узнать реальные истории и окунуться в воспоминания. Также блогер отметила, что будет рассказывать о своих воспитанниках из интерната и делах на маленькой даче.
Можно ли жить без музыки? Вопрос, скорее, риторический, ведь прекрасные композиции преследуют нас на каждом шагу. Пропустить их мимо ушей почти невозможно, а с помощью вездесущего культурного Интернета и того сложнее! Давайте же вместе пройдёмся по самым интересным событиям музыкального мира и послушаем самые сочные произведения великих авторов прошлого.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.