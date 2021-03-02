Варианты съемного протезирования – показания и нюансы

Съемные зубные протезы – откровенно не самый удобный вариант для восстановления зубов, но в отдельных случаях он становится оптимальным временным решением, например, до момента готовности постоянного ортопедического изделия или приживления имплантов. Существуют различные модификации съемных конструкций, подходящие под разные требования и клинические случаи. О том, какие модели бывают, в чем их преимущества и недостатки, читайте далее в статье.

Съемный протез на всю челюсть

Виды съемных конструкций и показания к их установке

Съемные ортопедические системы можно вынимать из полости рта самостоятельно. Обычно их конструкция включает в себя две основные части: искусственную десну и прикрепленные к ней коронки. В некоторых случаях изделие дополняют прочным металлическим каркасом, а также крепежным элементами в виде крючков, аттачментов или, например, телескопических коронок.

На самом деле существует достаточно большое разнообразие съемных ортопедических конструкций, и отличаться они могут по количеству замещаемых зубов, типу крепления, материалу и прочим характеристикам.

Так, эксперты в области ортопедии в первую очередь выделяют частичные и полные съемные протезы:

частичные – используют для замещения разного количества зубов, в том числе разрозненных дефектов. Такие модели требуют наличия опор для фиксации,

полные – устанавливают для восстановления полного ряда при отсутствии опорных зубов, фиксируются путем присасывания к слизистой десны.

В отдельную категорию можно вынести иммедиат-протезы «бабочки» – это временные решения, которые обычно используют для замещения 1-2 зубов, в целях сокрытия эстетического дефекта до момента готовности постоянного протеза или приживления импланта.

Протез-бабочка

Съемные конструкции могут крепиться на опорных зубах, на деснах (при полной адентии) или имплантах. В последнем случае протез будет считаться условно-съемным, поскольку крепление на титановых корнях облегчает его снятие для врача, но самостоятельно лучшего этого не делать, чтобы случайно не повредить вживленные винты или саму конструкцию.

Что же касается материалов, то съемные изделия могут быть выполнены из гибкого нейлона, различных вариаций акрила (мономерных или безмономерного Acry-free), полиуретана или, например, запатентованного материала Dental D (Quattro Ti).

Достоинства и недостатки

Главным плюсом любых съемных устройств является их небольшая стоимость. Это бюджетный вариант протезирования, который, тем не менее, не рекомендован на длительную перспективу. Изделия из мягких пластмасс, в том числе современные модели Acry-free и Quattro Ti, рекомендуют для пациентов с чувствительными деснами и используют в детской ортопедии. Они достаточно прочные, но при этом эластичные, обеспечивают приемлемый уровень эстетики и позволяют восстановить функциональность.

Однако на этом плюсы заканчиваются, а вот минусов у этой категории ортопедических систем куда больше:

длительная адаптация – возможно натирание слизистой, дискомфорт, рвотные позывы и искажение вкусовых ощущений на первых порах,

проблемы с дикцией на стадии привыкания,

необходимость пересмотра ежедневных гигиенических процедур, регулярная чистка и дезинфекция изделия,

недостаточно прочная фиксация протеза во рту, необходимость использования дополнительных фиксирующих гелей,

непродолжительный срок службы – 5-7 лет,

необходимость в перебазировки время от времени.

Отдельно стоит сказать пару слов об атрофии костной ткани. В условиях отсутствия корня костная ткань в области дефекта перестает получать жевательную нагрузку, в результате чего обменные процессы в ней останавливаются. Начинаются процессы атрофии – кость уменьшается по высоте и в объеме. Ни один съемный ортопедический аппарат не в состоянии остановить этот процесс, и оптимальным решением проблемы здесь будет имплантация.

Расскажите об этом своим друзьям!