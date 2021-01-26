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УЗИ как метод диагностики: что полезно знать?
|Агнесса Ли
|26 Января 2021 г.
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УЗИ или ультразвуковое исследование – давно известный и очень распространенный метод диагностики. Поговорим о нем подробнее.
Что такое УЗИ?
Принцип работы самого прибора был позаимствован у представителей животного мира, в частности, летучих мышей и дельфинов. Он ориентируются в окружающем пространстве с помощью эхолокации – отражения звука от окружающих предметов.
Ультразвуковые волны могут глубоко проникать в человеческое тело и отражаться от органов. Сигнал будет разным в зависимости от плотности органа и глубины его нахождения, он улавливается датчиком и преобразуется в картинку на экране прибора.
Без УЗИ-аппарата не обходится практически ни одна больница. Более того, сейчас вполне можно купить карманный УЗИ. Такой прибор врачи берут с собой на вызовы, он может быть в машине «скорой помощи», им часто пользуются ветеринары. Имея при себе портативный УЗИ-сканер (подходящую модель можно найти на сайте rh.org.ru), врач может тут же провести обследование и поставить предварительный диагноз.
Преимущества УЗИ
В первую очередь, УЗИ – это информативное обследование, дающее быстрые и точные результаты. Есть даже приборы, дающие не плоское, а трехмерное изображение, а это значительно повышает точность диагностики. 3D-УЗИчасто используется в гинекологии.
Обязательно стоит сказать о безопасности ультразвукового обследования. Параметры звуковых волн, которые излучает прибор, безвредны, поэтому такое исследование назначают пациентам любого возраста и состояния здоровья.
УЗИ не вызывает боли, дискомфорта и не требует сложной подготовки.
В некоторых случаях УЗИ может назначаться как первичный метод диагностики, или, наоборот, дополнять другие обследования. Например, УЗИ сердца (эхокардиография) может быть дополнением к ЭКГ для уточнения диагноза.
Чего УЗИ не может?
Возможности ультразвука очень широки, его применяют для диагностики гинекологи, офтальмологи, кардиологи, хирурги, урологи, гастроэнтерологи, флебологи и многие другие специалисты.
Но есть и органы, которые невозможно полноценно обследовать с помощью УЗИ-сканирования.
Например, мозг, так как он защищен костями черепа. Но вот мозговые сосуды ультразвуком обследовать можно, делается это с помощью особых методик.
Легкие – еще один орган, неподвластный УЗИ. По словам врачей, разглядеть можно будет только что-то крупное, например, большую опухоль.
Практически не применяют УЗИ для оценки состояния желудка и кишечника из-за особенностей этих органов.
Ультразвук как лечение
Ультразвук широко применяется в медицине для лечения заболеваний. Например, в физиотерапии и даже в хирургии для дробления камней в почках.
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