Реабилитация пожилых людей после инфаркта в частном пансионате

Самое опасное и тяжелое заболевание, связанное с сердечно-сосудистой системой, для людей пожилого возраста — инфаркт. После диагностирования этой патологии необходимо окружить человека заботой и вниманием, обеспечить специальный уход и целенаправленную реабилитацию высокого качества.

Основная рекомендация, которую выдают врачи для качественной реабилитации и восстановления состояния здоровья — это санаторное лечение. Дом престарелых в Подмосковье может стать вариантом по обеспечению полноценного и комплексного ухода в условиях полного пансиона, медицинского обслуживания и создания комфортной психологической атмосферы.

Какие осложнения могут развиваться после инфаркта

Пожилые люди, которые перенесли инфаркт, опасаются за свое здоровье и нуждаются в психологическом и физическом восстановлении. Если первое время пациент находится в стационаре клиники и под строгим наблюдением врача или персонала, то после лечения следует выписка и транспортировка домой.

Обеспечение необходимой заботы и внимания поможет избежать и предотвратить развитие различных сопутствующих осложнений, которые сопровождают постинфарктное состояние:

сердечная недостаточность и аритмия, сбои сердечного ритма и в работе сердечно-сосудистой системы;

резкие и системные скачки давления сопровождающиеся головокружением, тошнотой и потерей ориентации;

тахикардия, увеличение частоты сердечного ритма сопровождается снижением эффективности работы сердца;

болезненные симптомы в области грудины, резкие болевые ощущения и общая слабость, частые обмороки;

панические атаки и депрессии, психосоматические расстройства, развитие неврологических патологий.

При жалобах на любое из этих состояний от пожилого человека, перенесшего состояние инфаркта, важно сразу вызывать скорую помощь. А это значит, что рядом с родственником придется находиться круглосуточно, отслеживая малейшие изменения в его самочувствии и здоровье. Многие дома престарелых в Московской области предлагают качественный и правильный уход, что поможет не только обеспечить близкого постоянным присмотром, но и гарантировать проведение реабилитационных мероприятий.

Трудности домашней реабилитации для пожилых людей

После перенесенного заболевания в пожилом возрасте повышается риск повторного инфаркта, поэтому состояние больного регулярно отслеживается.

Если за престарелым человеком организовывается уход на дому, следует создать все необходимые условия и позаботиться о соблюдении следующих рекомендаций:

регулярное посещение кардиолога для отслеживания малейших изменений в работе сердечно-сосудистой системы;

прием медикаментозных препаратов, входящих в курс терапевтического лечения, обязательное соблюдение предписаний врача;

соблюдение утвержденного лечащим врачом и адаптированного распорядка дня с графиком режимов сна и бодрствования;

адаптация питания, введение диетических блюд, соблюдение индивидуальных рекомендаций диетолога;

контроль физических нагрузок, обязательная физическая активность с развитием моторики и посещение физиотерапевта.

Домашним приходится перекраивать собственный режим дня и жизнь семьи подчиняется требованиям соблюдения всех рекомендаций врачей. Такие заботы готов взять на себя любой частный пансионат из сети «Олимпия Хаус», где работает опытный и хорошо подготовленный персонал.

Какой уход необходимо организовать после инфаркта

Для правильной организации восстановления после перенесенного инфаркта важно учесть три основных аспекта реабилитации:

контролируемые физические нагрузки для стабилизации здоровья;

минимизация стрессовых состояний и укрепление психики;

проведение необходимых медицинских процедур по курсу терапии.

Чем лучше организован процесс восстановления, тем ниже риск повторного инфаркта или развития осложнений. Частный дом престарелых в Подмосковье Олимпия Хаус обеспечивает проведение всем рекомендуемых мероприятий и гарантирует полноценный уход для своих подопечных.

Первичная и специальная реабилитация в Олимпия Хаус

Выбирая хороший частный пансионат для проживания людей престарелого возраста, необходимо учесть, какие услуги в нем предоставляются.

Для первичной реабилитации недостаточно комфортных номеров и опытного персонала, и в пансионатах Олимпия Хаус применяются следующие принципы восстановления:

медицинский контроль;

соблюдение режима дня;

диетическое питание;

соблюдение гигиены;

контроль стресса.

Безопасная среда и эффективная психологическая поддержка помогают повысить качество жизни всех проживающих. Находясь в кругу сверстников, пожилые люди проходят необходимую социализацию и получают необходимую помощь от сотрудников и обслуживающего персонала сети домов престарелых.

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