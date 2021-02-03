Рак легких: причины, симптомы, диагностика

Рак легких - одно из самых распространенных онкозаболеваний в нашей стране. И количество больных этим видом онкологии постоянно увеличивается не только в России, но и по всему миру.

Как правило, лечение онкологических заболеваний любой природы – длительный и комплексный процесс, предполагающий несколько этапов. Чаще всего после основного лечения пациенты долгое время принимают лекарственные препараты. К слову, большую помощь в поиске любых лекарств могут оказать специальные поисковые сервисы. Они ускоряют процесс, и экономят силы и время, что очень важно для больного человека.

Откуда же берутся опухоли в легких?

Основная причина болезней легких - курение, как активное, так и пассивное. Легкие постоянно травмируются продуктами горения, смолами, канцерогенами.

Любителям электронных сигарет стоит учесть, что они также подвергают опасности свою дыхательную систему. В электронных сигаретах содержится много химических веществ, которые и попадают в легкие. Курительные смеси, например, снюсы, также в несколько раз повышают риск заболевания раком легких.

Кроме курения, развитию рака способствует вдыхание воздуха, загрязненного канцерогенами. Это бывает при работе на вредном производстве или при проживании в экологически неблагополучных районах.

Особенно опасно для легких вдыхание асбеста, мышьяка, никеля.

Вызвать рак легких может облучение, а также длительно протекающие легочные заболевания, например, туберкулез или хроническая пневмония.

Кто рискует?

Мужчины болеют этим видом рака в несколько раз чаще женщин. Имеет значение и возраст. Больше всего среди раковых больных мужчин в возрасте от 60 до 70 лет.

Тревожные признаки

Рак легких, к сожалению, трудно обнаружить на начальных стадиях, поэтому чаще всего пациенты обращаются за помощью достаточно поздно. Особенно если опухоль образовалась на периферии легких, она долго не вызывает никаких

Тем не менее, есть симптомы, которые могут указывать на опухоль.

Кашель, особенно длительный, с прожилками крови в мокроте.

Боли в груди

Одышка

Частые воспалительные заболевания легких: бронхиты и пневмонии.

Необъяснимое повышение температуры.

Усталость, апатия, снижение веса – эти симптомы встречаются обычно на более поздних стадиях процесса.

Особенно внимательно к себе должны относиться люди из групп риска. Например, курильщики с большим стажем или работники, занятые на вредных производствах.

При обнаружении перечисленных симптомов нужно пройти обследование у врача-пульмонолога.

Также следует регулярно делать флюорографию.

Диагностика

Для постановки диагноза используют рентген, компьютерную томографию (КТ), многослойную спиральную компьютерную томографию. Эти методы позволяют обнаружить даже самые мелкие опухоли.

Делают анализы крови, в том числе и на определение онкомаркеров.

Если обнаружена опухоль, то врач назначит биопсию, которую могут сделать с помощью эндоскопической бронхографии. Взятый во время биопсии материал исследуют для определения вида рака.

После проведенной диагностики лечением занимается врач-онколог. Обычно сочетают хирургию, химиотерапию, радиологическое лечение и противораковые лекарства.

Рак легких опасен тем, что опухоль быстро разрастается и образует метастазы. На стадии метастазов исход лечения уже сложно предсказать.

К слову

В период пандемии коронавируса врачи стали чаще обнаруживать опухоли легких на ранних стадиях. Это связано с тем, что для диагностики поражения легких при COVID-19 всем больным этим вирусным заболеванием делают компьютерную томографию. И в ряде случаев, помимо инфекционного процесса, обнаруживают легочную опухоль на той стадии, когда еще нет никаких симптомов.

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