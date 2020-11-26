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Поясничные боли: причины и методы диагностики
Агнесса Ли   
26 Ноября 2020 г.
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С болями в нижней части спины хоть раз в жизни сталкивался каждый. Чаще всего сначала с проблемой пытаются справиться в домашних условиях и иногда это действительно удается.

Поясничные боли: причины и методы диагностики

Но все зависит от того, чем вызвана боль в пояснице. Если боль не проходит, усиливается, становится постоянной, то лучше всего уже прекратить самолечение и обратиться к врачу. А если боль сопровождается еще и другими симптомами, то помощь врача нужна незамедлительно, так как иногда люмбалгия может сигнализировать об очень серьезных заболеваниях. Как правило, с болью в спине обращаются к хирургу или неврологу. Правильный диагноз трудно поставить без дополнительных методов обследования, например, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. Сейчас это самый простой, безопасный, а главное, точный метод диагностики. МРТ позволяет обнаружить практически любую патологию, начиная с повреждения мышц и позвоночных дисков, и заканчивая новообразованиями.

Чтобы найти удобный, ближайший к месту жительства центр МРТ и КТ – диагностики жителям Москвы и Московской области достаточно зайти на специальный сервис "MRTportal.ru". Там есть вся нужная информация, включая стоимость процедуры. Можно почитать отзывы других пациентов, и если все устраивает, тут же записаться на обследование. Карта покажет расположение нужного центра и путь до него. Для удобства на сайте есть телефон бесплатной справочной службы, сотрудники которой помогут выбрать нужную клинику и запишут на прием.

Кроме МРТ могут назначить и другие методы обследования: рентген, узи позвоночника, анализы крови и мочи. Самой распространенной причиной болей в пояснице, особенно у людей старше сорока лет, являются различные патологии костно-мышечной системы. Но могут быть и другие причины.

Например, у пожилых мужчин боли в спине может вызывать опухоль предстательной железы, у женщин – патология матки и яичников. Люмбалгия может быть симптомом воспалительных заболеваний внутренних органов: пиелонефрита, почечнокаменной болезни, цистита и даже панкреатита.

Если боль в спине сопровождается нижеперечисленными симптомами, обратиться к врачу нужно как можно быстрее.

- повысилась температура;

- появилась выраженная слабость в ногах, хромота, изменение походки;

- не отходит моча, есть трудности с дефекацией;

- резко снизился вес, появилась слабость, упадок сил;

- боли возникли после падения, другой травмы. Особенно если речь идет о пожилом человеке.

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