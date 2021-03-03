Поскользнулся, упал...и сломался

Падения – неизбежная часть жизни и чем старше человек, тем хуже у него с координацией и устойчивостью. Поэтому пожилой человек может получить достаточно серьезную травму даже дома.

Один из самых неприятных результатов падения – перелом шейки бедра. Для этого достаточно упасть с высоты собственного роста, с кровати или выбираясь из ванной. Что нужно сделать в первую очередь, если такое случилось? Успокоить пострадавшего, зафиксировать ногу и как можно быстрее доставить человека в больницу.

Хорошая новость: подход к лечению подобных травм изменился и сейчас большинству пациентов делают операцию, после которой снова можно начать ходить.

Дома для прооперированного человека нужно создать удобную и безопасную обстановку – это важная часть восстановления. Вся мебель должна быть устойчивой, а кровать – достаточно высокой и ровной. Подходящие модели таких кроватей можно подобрать здесь. Высота кровати и прочей мебели очень важна, так как прооперированный сустав можно сгибать максимум до прямого угла между телом и бедром. Такое правило нужно строго соблюдать не менее трех месяцев. Садиться нужно с вытянутой вперед ногой, обувь надевать с помощью длинного рожка, так как наклоны тоже запрещены.

С пола нужно убрать коврики, провода – все, обо что можно споткнуться. В ванной стоит установить специальные поручни, постелить нескользящие резиновые покрытия, поставить специальную скамеечку. Если унитаз низкий, его тоже поднимают с помощью специальной накладки.

Восстановление потребует времени, сустав нужно беречь, но движение после операции просто необходимо. Чем меньше человек лежит, тем лучше. Обычно сначала требуются костыли, на которые пациента ставят уже на вторые сутки после операции. Потом можно перейти на ходунки, а спустя пару месяцев, возможно, получится ходить с тростью.

Аккуратнее, пожалуйста!

Чтобы свести падения к минимуму, нужно, в первую очередь, заниматься физкультурой для укрепления костей и мышц. Желательно включать в комплекс упражнения на координацию. Очень полезными будут плавание и йога, а вот бег и прыжки – не самый лучший выбор.

Если есть головокружения и неустойчивость, нужно сходить к врачу. Назначенное лечение поможет устранить проблему.

Очень важно поддерживать здоровый вес, чтобы не перегружать суставы.

Полноценное питание снизит риск остеопороза и поможет костям оставаться крепкими.

Кроме вышеперечисленного, нужны и обычные меры предосторожности: удобная обувь на нескользкой подошве, ходунки или специальные тележки - роляторы на колесиках и с тормозом. С такими устройствами передвигаться гораздо безопаснее.

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