Помощь суставу при переломе — локтевой ортез

Повреждения и болезни суставов случаются не только у спортсменов, но и у вполне обычных людей. В этом случае важно провести своевременное лечение.

При серьезной травме может даже потребоваться операция. Для максимально быстрого заживления суставу необходим полный покой – это подтвердит любой врач. Это важное условия для полного выздоровления, особенно если речь идет о переломе или разрыве связок. Чтобы зафиксировать поврежденный сустав достаточно купить ортез на локтевой сустав, например, тут https://ordekt.com/catalog/ortez-na-loktevoj-sustav/ .

Что такое ортез? Это медицинское ортопедическое изделие, которое в случае перелома может заменить неудобный гипс. Ортезы различаются в зависимости от материала, из которого изготавливаются и степени фиксации. Ортопедические конструкции компании ORDEKT изготовлены из специального пластика, отличаются доступной ценой и простотой использования. Удобство такого ортеза в том, что низкотемпературный пластик достаточно жестко фиксирует сустав, при этом весит мало и устроен просто. Кроме того, конструкцию, в отличие от других моделей ортезов, легко мыть. Свойства материала позволяют менять форму ортеза при незначительном нагревании, а значит степень фиксации можно будет корректировать по мере необходимости. При этом изделие обладает памятью формы, то есть сохранит свои параметры до следующих изменений.

Закрепить ортез легко не только взрослому, но и ребенку – для этого есть молния и ленты-липучки. Размер изделия подбирается индивидуально по обхвату запястья. Существует четыре размера, на любую руку.

Пластиковый ортез плотно охватывает сустав, надежно его фиксирует, слегка согревает, обеспечивает неподвижность, снимает нагрузку и таким образом способствует быстрейшему заживлению травмы, перелома или последствий оперативного вмешательства.

Носить ортез имеет смысл не только после серьезных повреждений сустава. Такие конструкции будут очень полезны при вывихах и растяжениях, воспалениях (бурситах, синовитах, артритах), для спортсменов, чтобы снизить нагрузку на сустав в профилактических целях.

Стоит напомнить, что любой ортез является медицинским изделием и давать рекомендации по его выбору и использованию должен врач. Особенно в том случае, если причина боли в суставе неизвестна. Необходимо сначала поставить точный диагноз и провести лечение, так как использования только фиксирующей конструкции в этом случае может быть недостаточно.