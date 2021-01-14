Отчего возникают и как проявляют себя опухоли пищевода?

Опухолевые процессы могут поражать практически любые органы, и пищевод - не исключение.
Рак пищевода – одно из самых распространенных и агрессивных видов онкологических заболеваний. Поэтому ранняя диагностика и грамотная помощь опытных онкологов повышает шансы больного на излечение и увеличивает продолжительность жизни.
Лечение рака пищевода, как правило, хирургическое. Кроме этого, применяется химиотерапия и облучение. На сайте shebaonline.ru можно ознакомиться с методами диагностики и лечения злокачественных опухолей пищевода в Израиле. Израильские клиники давно занимают лидирующие позиции в мире по качеству лечения всех видов онкологии.
Опухоли пищевода не дают о себе знать на ранних стадиях процесса и это усложняет лечение. Чаще признаки заболевания проявляются, когда новообразование уже начинает перекрывать пищевод. Больные жалуются на кашель, боли в спине и груди, сложности при глотании, усталость, потерю веса, снижение аппетита, изжогу.
Что может спровоцировать рак пищевода? В первую очередь, сильно рискуют любители горячей пищи и напитков. Уже доказано, что у таких людей опухоли пищевода возникают достаточно часто. Это легко объяснимо: ведь постоянные ожоги травмируют пищевод и вызывают рост злокачественных клеток.
Еще один фактор риска – постоянная изжога, симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Содержимое желудка посоянно забрасывается в пищевод, травмируя его. Это может привести к к развитию предраковых состояний, а иногда и к раку пищевода. Поэтому при диагнозе ГЭРБ надо проверяться ежегодно, в профилактических целях, даже если симптомы не беспокоят.
Курение (которое, кстати, приводит и ко многим другим видам онкологии) тоже является фактором риска для возникновения опухолей пищевода.
Врачи не устают напоминать о том, что многие онкологические заболевания можно «захватить» на ранней стадии, если просто быть внимательнее к себе и не игнорировать подозрительные изменения.
Например, нужно периодически осматривать родинки, обращать внимание на резкое снижение веса, утомляемость, длительно не проходящие боли, уплотнения на теле.
Кроме этого, даже если все в норме, желательно регулярно проходить обследования: сдавать анализы крови, мочи и кала, женщинам проходить маммографию. Для профилактики онкологических заболеваний кишечника раз в несколько лет рекомендуется делать колоноскопию.
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