От насморка до шума в ушах — что и как лечит ЛОР-врач?

Все болезни уха, горла и носа находятся в ведении врача – оториноларинголога. А сокращенно – ЛОРа.

Носоглотка – это первый защитный рубеж организма в борьбе с разнообразными инфекциями. Поэтому от здоровья этих органов во многом зависит иммунитет и состояние организма в целом. Часто люди, считая, что насморк или кашель ничем не угрожают, годами терпят дискомфорт, зарабатывают хронические болезни и получают стойкое ухудшение самочувствия. Например, невозможность нормально дышать носом приводит к нехватке кислорода, частые ангины – к серьезным проблемам с сердцем, а недолеченный насморк может перерасти в гайморит. Поэтому любые ЛОР-заболевания требуют лечения. Сделать это максимально эффективно, быстро и безопасно можно в клинике доктора Зайцева. Сам ЛОР врач доктор Зайцев - специалист с двадцатилетним стажем, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, автор многих статей и собственных методик лечения.

ЛОР-центр, который возглавляет Зайцев, располагает всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения заболеваний уха, горла, носа у детей и взрослых.

В клинике принимают и маленьких пациентов, начиная с трехлетнего возраста. Например, частая причина обращения к врачу – аденоиды. Это разрастание лимфоидной ткани в носу, которое случается по разным причинам. Одна из них - частые простудные заболевания. Симптомы, на которые родители должны обратить внимание: постоянный насморк, кашель, заложенный нос, храп, дыхание ртом, снижение слуха, головные боли.

Все это нельзя оставлять без внимания, в надежде, что ребенок «перерастет». Необходимо уточнение диагноза и лечение. Иначе аденоиды увеличиваются, носовое дыхание становится невозможным, нарушается приток кислорода к мозгу. Ребенок начинает плохо учиться, становится капризным, жалуется на усталость, плохой сон, у него меняются черты лица.

Часто, узнав о диагнозе, родители ребенка пугаются, думая, что нужна операция. Но врачи клиники доктора Зайцева имеют широкие возможности лечения аденоидов без операции. Для лечения аденоидных разрастаний нужны комплексные меры: лекарства, физиотерапия, дыхательная гимнастика, а также меры для укрепления иммунитета ребенка. Все это должен назначать врач. И чем раньше родители обратятся к врачу, тем проще будет устранить проблему. На поздних стадиях аденоиды действительно приходится удалять. Сейчас такие операции проводятся лазером.

С какими жалобами и симптомами необходимо обращаться к ЛОР-врачу?

Проблемы с носовым дыханием у детей и взрослых.

Насморк, кашель, сухость в горле, осиплость голоса

Боль и дискомфорт в горле, шее, увеличение лимфоузлов.

Частые «простуды», ОРВИ, ангины

Снижение слуха, боль и шум в ушах, головные боли, головокружения

Нарушение обоняния

Храп

Инородное тело в носу, ухе, горле

Травмы лор-органов.

Вот что советуют врачи для профилактики самых распространенных болезней лор-органов.

Если организм ослаблен, то любое недомогание, начавшись с насморка или першения в горле, быстро перейдет во что-то серьезное. Чтобы такого не происходило, нужно в холодное время года беречь себя, не переохлаждаться. А если все-таки заболели, сразу начинать лечение.

Но, вместе с тем, важно закалять организм, тогда повысится сопротивляемость и болезней станет меньше. Самые простые способы известны: это прогулки и активное движение на улице, дыхательная гимнастика, физкультура и питание, богатое витаминами.

Особенно важно это делать людям, имеющим хронические заболевания: гайморит, бронхит, тонзиллит. Но все закаливающие процедуры можно проводить только вне обострения болезни.

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