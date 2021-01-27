Общий анализ мочи: как и зачем его сдавать?

Без сдачи общего анализа мочи не обходится ни одно, даже профилактическое обследование. О чем могут поведать врачу результаты такого анализа и как его сдавать правильно?

Основная функция мочевыделительной системы человека – это очищение, выведение всего лишнего. А насколько хорошо работает эта система очистки организма, как раз можно узнать с помощью анализа мочи.

В анализе определяют несколько важных показателей

Цвет, запах и прозрачность. Темная моча может говорить о нарушениях в работе печени и почек, запах меняется при заболеваниях обмена веществ. Мутной моча становится из-за гноя и белка, которые могут появиться из-за воспалительных процессов в мочевыделительной системе и нарушении работы почек.

Наличие лейкоцитов в моче также указывает на воспаление, а эритроцитов – на повреждение почки, мочеточника или мочевого пузыря.

Еще в лаборатории обязательно определят плотность мочи. Для этого могут использовать специальные приборы – плотномеры https://labtime.ua/plotnomery-c758 . Если этот показатель ниже нормы, то врач заподозрит наличие у пациента несахарного диабета. А если плотность мочи повышена, то это может указывать на обезвоживание, проблемы с почками, сердцем, эндокринной системой.

А теперь поговорим о том, как правильно собрать мочу на анализ. Ведь от этого зависит результат и дальнейшие действия врача. Будет неприятно, если из-за нарушения правил потом придется проходить дополнительные обследования, чтобы убедиться, что все в порядке.

1. Раньше все анализы приносили в стеклянных баночках. Это допустимо и сейчас, но не во всех медицинских учреждениях. Поэтому лучше купить специальный контейнер. Если это все-таки баночка, то ее надо тщательно вымыть, убедиться, что нет остатков мыла и жиров, потом высушить. Крышка должна быть плотной и тоже абсолютно чистой.

2. Мало кто знает, что перед сдачей мочи нужно обратить внимание на питание. А именно: за 10-12 часов не стоит употреблять алкоголь, соленое, острое, а также продукты и биодобавки, меняющие цвет мочи.

В течение такого же срока нежелательно принимать мочегонные препараты.

3. Для обычного анализа нужна только утренняя моча.

Перед этим обязательно нужно тщательно помыться, иначе в мочу могут попасть бактерии или клетки из половых органов, это исказит результат. Нужно собрать среднюю порцию мочи 50-100 мл, а первую и последнюю порцию выпустить в унитаз.

Женщинам нужно сдавать анализ до начала критических дней или через два дня после них.

3. Мочу нужно доставить в лабораторию как можно быстрее, желательно в течение часа.

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