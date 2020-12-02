Какая помощь нужна больному деменцией?

Долгая жизнь – это благо, но чем дольше мы живем, тем чаще болеем. Причем страдает не только тело, но и мозг.
Конечно, страшно и горько видеть, как близкий человек становится все более беспомощным и странным. Первые «звоночки» могут заметить те, кто часто общается с человеком. Люди с развивающимся слабоумием постепенно становятся все более зависимыми от окружающих. Они теряют навыки самообслуживания, забывают выключить воду или плиту, могут уйти из дома и заблудиться. Да и квартиру вряд ли закроют. Позже начинаются проблемы с недержанием, больной просто забывает, как пользоваться туалетом, да и поесть уже сам не может. Больной деменцией – тяжелое испытание для тех, кто за ним ухаживает, а чаще всего эту заботу берут на себя близкие родственники. И они прикладывают массу усилий, чтобы справиться с ситуацией. Но как быть, когда пожилому человеку уже нужен круглосуточный уход и присмотр? Самый лучший выход в такой ситуации – искать профессиональную помощь. Можно нанять сиделку, а можно выбрать хороший частный пансионат для пожилых с деменцией. Сейчас таких учреждений достаточно много и можно подобрать вариант, который будет лучшим во всех отношениях.
К сожалению, в нашей стране все еще существует серьезное предубеждение против таких учреждений. Считается, что это просто «богадельни», куда бездушные дети «сдают» своих родителей. Но все эти рассуждения чаще всего не имеют ничего общего с реальностью. Сейчас существует достаточно много частных домов престарелых, где пожилые люди находятся в комфортных и безопасных условиях под круглосуточным присмотром опытного и специально обученного персонала. А с правильным выбором помогут отзывы в интернете и личные впечатления. Прежде чем помещать куда-либо своего родственника, имеет смысл приехать в пансионат просто для ознакомления .
Важно понимать, что деменция – это не следствие старости, а заболевание. К сожалению, оно пока неизлечимо, но если вовремя поставить диагноз и проводить поддерживающее лечение, то процесс можно существенно замедлить. А значит продлить на несколько лет полноценную жизнь для своего родного человека и подарить себе возможность общаться с ним подольше. В условиях специального пансионата гораздо проще обеспечить необходимое лечение, чем сделать это в домашних условиях. Хотя бы потому что все процедуры будут проводиться регулярно. Ведь важны не только лекарства, но и прогулки, специальные занятия, общение и психотерапия. Большую роль играет и правильная диета, и лечение сопутствующих заболеваний.
Со временем деменция усугубляется, меняется личность человека, могут начаться проблемы с психикой. Такие больные не только перестают узнавать кого-либо, но и становятся по-настоящему агрессивными. Люди, заботящиеся о больных деменцией, часто рассказывают о том, что их отец или мать изменились до неузнаваемости. В подобных случаях уход за пожилым родственником превращается в настоящее испытание для психики. Люди с медицинским образованием и специальной подготовкой знают, как правильно вести себя с такими пациентами.
По мнению многих врачей, одна из серьезных проблем: поздняя диагностика старческого слабоумия, а значит и сильно запаздывающее лечение. Почему так происходит? Мало того, что сам больной обычно не замечает своих проблем, часто близкие люди тоже списывают все на возраст.
Какие изменения в жизни пожилого человека и его характере должны насторожить?
- Резкие перемены настроения, внезапные агрессивные выпады и слезы. Особенно, если раньше человек отличался ровным характером.
- Обвинения в воровстве (что-то исчезло, украли деньги, документы), потом вещи находятся в странных местах.
- Страдает краткосрочная память. Человек может переспрашивать что-то несколько раз и сам рассказывает одно и то же, многократно повторяясь.
- Затруднения в рутинных действиях: вдруг забыл привычный знакомый маршрут; не может понять, сколько времени; «разучился» готовить давно известное блюдо.
Нужно проявлять внимание к своим пожилым родственникам, чтобы как можно раньше провести обследование и начать поддерживающее лечение.
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Какая помощь нужна больному деменцией?
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