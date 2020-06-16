Как выбрать самый точный тонометр?

Зачем нужно измерять артериальное давление, если ничего не болит? Врачи давно ответили на этот вопрос: гипертония развивается постепенно и человек может не ощущать свое высокое давление, пока не случится что-нибудь серьезное. Например, инфаркт.
Поэтому надежный и максимально точный измеритель давления - это необходимый прибор в каждом доме. Ведь периодически измерять давление нужно всем, независимо от возраста и состояния здоровья. Остается только выбрать подходящий тонометр среди всего богатейшего ассортимента.
Тонометры по своему устройству делятся на автоматические, полуавтоматические и механические.
Механические тонометры все видели в кабинете врача. У них есть манометр со стрелкой фонендоскоп. Эти приборы считаются очень точными. Но измерение давления таким прибором требует навыков и опыта, а если и нет, то за точность измерений никто не поручится. Кроме того, если человек измеряет себе давление сам, то это существенно искажает результат. Поэтому тонометры категорически не рекомендуются для обычного домашнего использования.
А насколько же точны электронные тонометры, которые как раз и предназначены для контроля давления в домашних условиях? Многократно проведенные исследования показывают, что погрешность у таких приборов всего 3-5 мм. рт. ст.
При этом точность не зависит от модели прибора и набора дополнительных функций. Можно спокойно выбирать автоматический или полуавтоматический тонометр, плечевой или запястный – все эти измерители абсолютно надежны.
Точность измерений зависит от того, насколько подходящий выбран прибор, а также от соблюдения правил измерения давления.
При выборе тонометра нужно учитывать:
- возраст. Людям старше 40 лет не рекомендуется пользоваться запястным тонометром из-за снижения эластичности сосудов. Прибору будет труднее уловить колебания стенок артерий.
- обхват плеча. Манжета должна быть подобрана правильно, иначе это тоже повлияет на точность измерений.
-состояние здоровья. Если нет нарушений ритма и других сердечных патологий, то можно брать достаточно простой прибор с минимумом дополнительных функций. В противном случае подойдет прибор с интеллектуальным измерением давления и индикатором аритмии.
Автомат или полуавтомат? Многие считают, что полуавтоматический тонометр надежнее, но это ничем не подтверждается. Наоборот, если речь идет о пожилом человеке со сниженной силой мышц, то лучше взять тонометр, который сам накачает воздух в манжету. Ведь мышечное усилие тоже может дать повышение давления. Кроме того, «автомат» сам определит, сколько воздуха нужно накачать, что повышает точность измерений.
Для получения максимально достоверного результата рекомендуется измерить давление трижды с интервалом 2-3 минуты. Для тех, кто контролирует давление постоянно, будет полезен прибор, который сам рассчитывает среднее значение, исходя из трехкратного измерения.
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Как выбрать самый точный тонометр?
Зачем нужно измерять артериальное давление, если ничего не болит? Врачи давно ответили на этот вопрос: гипертония развивается постепенно и человек может не ощущать свое высокое давление, пока не случится что-нибудь серьезное. Например, инфаркт.
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