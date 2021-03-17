Как сделать уход за больным проще

Тяжелая болезнь или травма могут стать причиной ограничения подвижности человека. Это состояние может быть временным или постоянным. Даже если ситуация временная, все равно придется внести изменения в домашнюю обстановку, чтобы улучшить жизнь самого больного и упростить уход за ним.

Если прогноз хороший, то имеет смысл обойтись минимальными тратами, а что-то сделать с помощью подручных средств. Например, усовершенствовать обычную кровать. Увеличить ее высоту и жесткость, использовать валики и подушки для смены положения больного, самостоятельно установить съемные ограждения и прочее.

Но когда речь идет о длительном периоде, от 10 месяцев и более, стоит подумать о приобретении медицинского оборудования.

Профессиональная медицинская электрокровать сделает жизнь лежачего больного намного проще и комфортнее, а это повлияет и на общее состояние человека. Ведь фактически, кровать - это то место, где он проводит свою жизнь.

Основная функция такой кровати – подвижность секций, которая управляется с помощью пульта.

В результате больной может сам поменять положения тела, не дожидаясь помощи. Например, поднять изголовье, чтобы попить воды или почитать.

У таких кроватей бывает разное количество подвижных секций, детально все это можно увидеть здесь. Выбор зависит от состояния больного и его заболевания. Например, если есть серьезные проблемы с сердцем, нужно, чтобы больной мог сидеть с опущенными вниз ногами. А возможность поднять ножной конец кровати, во-первых, не дает больному сползать вниз из полусидячего положения, а во-вторых, нужна человеку с травмами или болезнями ног.

Выбирая кровать, нужно учитывать следующее:

-сколько времени больной будет в ней проводить. Если практически постоянно, то желательно выбирать кровать с более широкими возможностями. Это оправдает себя. Например, стоит рассмотреть вариант с санитарным оснащением. Тогда все гигиенические процедуры вообще не потребуют никаких лишних перемещений.

-вес и рост человека. Бывают кровати нестандартной ширины и длины.

- степень активности больного, его общее состояние. Если человек вполне самостоятелен, можно обойтись более простым вариантом.

Важные детали

Прежде чем выбрать кровать, нужно убедиться, что она войдет в комнату и к ней можно будет подойти, желательно с двух сторон. Из комнаты нужно убрать напольные покрытия, а провода прикрепить к стенам. Рядом с кроватью должны быть розетки и место, куда можно подкатить прикроватный столик, коляску или какое-то оборудование.

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