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Как сделать уход за больным проще
Агнесса Ли   
17 Марта 2021 г.
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Тяжелая болезнь или травма могут стать причиной ограничения подвижности человека. Это состояние может быть временным или постоянным. Даже если ситуация временная, все равно придется внести изменения в домашнюю обстановку, чтобы улучшить жизнь самого больного и упростить уход за ним.

Как сделать уход за больным проще

Если прогноз хороший, то имеет смысл обойтись минимальными тратами, а что-то сделать с помощью подручных средств. Например, усовершенствовать обычную кровать. Увеличить ее высоту и жесткость, использовать валики и подушки для смены положения больного, самостоятельно установить съемные ограждения и прочее.

Но когда речь идет о длительном периоде, от 10 месяцев и более, стоит подумать о приобретении медицинского оборудования.

Профессиональная медицинская электрокровать сделает жизнь лежачего больного намного проще и комфортнее, а это повлияет и на общее состояние человека. Ведь фактически, кровать - это то место, где он проводит свою жизнь.

Основная функция такой кровати – подвижность секций, которая управляется с помощью пульта.

В результате больной может сам поменять положения тела, не дожидаясь помощи. Например, поднять изголовье, чтобы попить воды или почитать.

У таких кроватей бывает разное количество подвижных секций, детально все это можно увидеть здесь. Выбор зависит от состояния больного и его заболевания. Например, если есть серьезные проблемы с сердцем, нужно, чтобы больной мог сидеть с опущенными вниз ногами. А возможность поднять ножной конец кровати, во-первых, не дает больному сползать вниз из полусидячего положения, а во-вторых, нужна человеку с травмами или болезнями ног.

Выбирая кровать, нужно учитывать следующее:

-сколько времени больной будет в ней проводить. Если практически постоянно, то желательно выбирать кровать с более широкими возможностями. Это оправдает себя. Например, стоит рассмотреть вариант с санитарным оснащением. Тогда все гигиенические процедуры вообще не потребуют никаких лишних перемещений.

-вес и рост человека. Бывают кровати нестандартной ширины и длины.

- степень активности больного, его общее состояние. Если человек вполне самостоятелен, можно обойтись более простым вариантом.

Важные детали

Прежде чем выбрать кровать, нужно убедиться, что она войдет в комнату и к ней можно будет подойти, желательно с двух сторон. Из комнаты нужно убрать напольные покрытия, а провода прикрепить к стенам. Рядом с кроватью должны быть розетки и место, куда можно подкатить прикроватный столик, коляску или какое-то оборудование.

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