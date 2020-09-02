Как помочь человеку с деменцией?

Проблемы с памятью у пожилого человека, резкие перемены настроения, разнообразные «причуды» - что это? Просто «такой возраст» или проявление болезни?

Чаще всего всего именно так дает о себе знать деменция - состояние, при котором память и когнитивные (мыслительные) способности неуклонно ухудшаются.

Больной человек начинает зависеть от окружающих и со временем эта ситуация только усугубляется. Наступает период, когда человеку с деменцией потребуется постоянный присмотр. Как правило, на этой стадии, родственники начинают искать кого-то, кто сможет ухаживать за больным. Одно из решений в этом случае - нанять специально обученного человека, профессионала. Для этого можно обратиться в патронажную службу, например, приходящую сиделку в Москве, да и других крупных городах, проще, да и надежнее всего найти именно так. Но лучше всего, если пожилой родственник уже болен деменцией, озаботиться этим важным вопросом заранее, чтобы было время принять взвешенное решение. Ведь с какой скоростью болезнь прогрессировать, предсказать невозможно. В любом случае профессиональный уход – это существенное облегчение жизни и больного, и его близких.

Обычно деменция развивается медленно, но даже на начальной стадии пожилому человеку уже может быть трудно ходить по магазинам и делать уборку. В этой ситуации помощник может приходить даже не каждый день.

Постепенно навыки ведения хозяйства утрачиваются, забывчивость нарастает, ухудшается ориентация даже в знакомом пространстве, и на этой стадии больному уже требуется помощь в приготовлении пищи, контроль за приемом лекарств.

Почему количество больных деменцией неуклонно растет? Действительно, их уже насчитывается несколько десятков миллионов по всему миру. В первую очередь это связано с ростом продолжительности жизни, то есть люди просто стали чаще «доживать» до серьезных когнитивных расстройств. Кроме того, развитию деменции способствуют разные хронические недуги.

Диагноз «деменция», безусловно, должен поставить врач. Чаще всего обращаются к терапевту, а уже он может направить больного к неврологу или психиатру. Как правило, на первой стадии болезни, человек сам осознает, что у него появились проблемы и готов лечиться.

Вылечить деменцию невозможно, но при своевременно поставленном диагнозе и начатом лечении, можно замедлить развитие болезни. А значит дать возможность больному человеку как можно дольше оставаться полноценным членом общества.

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