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Грыжа в позвоночнике: возможно ли лечение без операции?
Агнесса ЛИ   
11 Февраля 2021 г.
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Грыжа в позвоночнике: возможно ли лечение без операции?

Если вы ищете ответ на вопрос как лечить грыжу позвоночника, вероятно, вас интересует возможность терапии без операции. Наркоз, операционный стол, длительный восстановительный период – все это не радует и даже пугает. Однако не все так плохо. Например, клиника «Медицина 24/7» использует безоперационные методы лечения с хорошими результатами. У более 80% больных симптомы прошли или стали значительно слабее.

Хирургическое вмешательство может не потребоваться, если у вас или ваших близких обнаружили грыжу позвоночника – лечение проводится медикаментозным и консервативным путем. Для проведения операции нужны строгие показания.

Как без операции вылечить межпозвоночную грыжу

Пациент получает индивидуальную программу лечения грыжи позвоночника с учетом своего состояния здоровья. Медикаментозные препараты назначаются в зависимости от индивидуальных особенностей пациента и течения заболевания.

В Клинике «Медицина 24/7» используют инновационные методы. Лечение включает:

  • нестероидные противовоспалительные средства для снижения болевых ощущений;
  • миорелаксанты для расслабления мышц, снятия спазма;
  • эпидуральные инъекции глюкокортикостероидов при наличии показаний.

В качестве дополнения к медикаментозной терапии используют массаж, физиопроцедуры, а также лечебную гимнастику.

Важно! Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением, методы терапии должен определять врач.

Консервативные методы лечения

Для снижения боли в области позвоночника используют:

  1. Холодные / теплые компрессы. Накладываются на место локализации боли для снижения воспалительного процесса, снятия спазма мышц. Через 2 суток прикладывают теплые компрессы.
  2. Постельный режим не более 2-3 дней. Длительное лежание приводит к скованности, поэтому нужно заниматься привычными делами с перерывами на отдых. Важно исключить интенсивные физические нагрузки.

Когда требуется операция

Если на протяжении 6-12 месяцев терапии симптомы не проходят, состояние не меняется, то, возможно, необходимо хирургическое вмешательство. Основные показания:

  • регулярные сильные боли, при которых пациент не может стоять и двигаться;
  • нарастание неврологических расстройств – слабость в некоторых мышцах, нарушение чувствительности, покалывание, мурашки на коже;
  • нарушение контроля над кишечником и мочевым – непроизвольная дефекация, недержание, задержка мочеиспускания и другие.

Серьезные показания к операции – так называемый синдром конского хвоста, который проявляется болями в пояснице, онемении в области внутренней поверхности бедер, ануса, неконтролируемая дефекация и мочеиспускание.

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