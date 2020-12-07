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Этапы экстракорпорального оплодотворения

Агнесса ЛИ   
07 Декабря 2020 г.
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Этапы экстракорпорального оплодотворения

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – это современная репродуктивная технология, в процессе которой происходит оплодотворение яйцеклетки, находящейся вне маточной трубы. Впоследствии ее внедряют в полость матки для дальнейшего развития и вынашивания плода. В настоящее время ЭКО считается одним из самых эффективных способов зачатия. Несмотря на то, что каждый случай индивидуален, оплодотворение происходит по заранее выбранному протоколу.

Существуют следующие этапы ЭКО:

  • стимуляция созревания яйцеклетки;

  • прокол фолликулов с последующим изъятием половых клеток;

  • подготовка спермы;

  • оплодотворение яйцеклетки с культивацией подходящих эмбрионов в искусственных условиях;

  • перенос эмбриона в матку;

  • наблюдение за течением беременности.

Этапы экстракорпорального оплодотворения

Периоды ЭКО

Выделяют следующие периоды ЭКО с учетом длины цикла:

  1. Подготовка к ЭКО – продолжается несколько недель.

  2. Искусственная стимуляция овуляции (с 8 по 17 день).

  3. Получение яйцеклеток. Выполняется в день овуляции, то есть когда готовая яйцеклетка высвобождается из фолликула, длится не более получаса

  4. Оплодотворение яйцеклетки. Длится примерно сутки.

  5. Выращивание эмбрионов (от 2 до 5 дней).

  6. Эмбрионы подсаживаются в матку (на 3–7 сутки).

  7. Назначение гормональных препаратов, поддерживающих беременность на протяжении первых трех месяцев.

  8. УЗИ, сдача анализов, подтверждающих беременность (через 2 недели).

Протоколы стимуляции овуляции

Протокол – это своего рода план, согласно которому на основе индивидуальных особенностей организма женщины вводятся гормональные препараты с целью созревания, получения яйцеклетки и дальнейшей поддержки беременности.

В практической деятельности используют следующие схемы:

  • длинный протокол;

  • короткий протокол;

  • криопротокол.

Каждый протокол имеет преимущества и недочеты, показания и противопоказания.

Длинный протокол

При данном виде оплодотворения клетки получают спустя месяц после начала употребления медикаментов, содержащих гормоны. Здесь имеет значение овариальный запас.

Специалисту важно получить как можно больше яйцеклеток. Со второй половины менструального цикла пациентке назначают медикаменты, которые предупреждают секрецию лютеинизирующего гормона. Как только удается достичь цели, начинается следующая фаза – стимуляция созревания яйцеклетки. Весь процесс контролируется дополнительными методами исследования. Если требуется, врач меняет дозировку препаратов. После того как в организме уровень эстрадиола достигает необходимой концентрации, дальнейшее употребление препаратов не требуется. Далее наступает период созревания фолликулов.

Недостатком данного протокола является высокая вероятность развития синдрома гиперстимуляции, который проявляется асцитом, сердечной, дыхательной недостаточностью, лихорадкой и требует оказания квалифицированной помощи.

Короткий протокол

С первых дней менструального цикла и на протяжении 2 недель женщина употребляет гормональные препараты. Только после этого проводится пункция яичников.

Криопротокол

Процедура состоит из двух частей. В первую из них проводится стимуляция овуляции. Если оплодотворение не предусмотрено, то полученные эмбрионы замораживается в жидком азоте. Пересадка осуществляется при втором этапе, когда женщина будет готова к беременности.

Экстракорпоральное оплодотворение может быть использовано в естественном цикле. В данном случае женщина не принимает гормональные медикаменты. Во время пункции специалист берет только одну клетку, которая созрела в естественных условиях.

Этапы экстракорпорального оплодотворения

Пункция фолликулов с последующим получением половых клеток

Пункция фолликулов считается малоинвазивным вмешательством. Данный процесс сопровождается проколом оболочки фолликула специальной иглой с последующим отсасыванием содержимого – то есть жидкости с созревшей яйцеклеткой.

Процедура проводится в малой операционной под обезболиванием. Женщина укладывается на гинекологическое кресло. Врач вводит пункционную иглу через влагалище. Чтобы избежать неприятных последствий, манипуляция проводится под контролем ультразвукового исследования. Жидкость, которую удается получить, отдаётся эмбриологам. Они выделяют яйцеклетку и погружают в подготовленную среду, где будет проходить процесс оплодотворения.

Забор биологического материала от мужчины

Сперму мужчины получают в результате мастурбации. Иногда допускается прерванный половой акт, после которого необходимо собрать материал в специальную емкость.

Если получить сперму естественным путем не представляется возможным, то специалисты прибегают к оперативному методу. Он заключается в извлечении содержимого придатка яичка. Очень важно получить сперму непосредственно в день оплодотворения.

Если мужчина не имеет возможности находиться в нужное время в клинике, то семенную жидкость допускается сдать заранее с ее последующей криоконсервацией. Замороженный материал может храниться долго – до наступления времени, подходящего для экстракорпорального оплодотворения. Накануне процедуры из семенной жидкости выделяются сперматозоиды для дальнейшего соединения с половой клеткой.

Оплодотворение

Полученные половые клетки мужчины и женщины переносят в специальную емкость, где созданы условия, которые приближены к естественным. Искусственное оплодотворение пройдет успешно, если женскую половую клетку будет окружать не менее 100 000 сперматозоидов. В процессе соприкосновения сперматозоида с яйцеклеткой выделяются ферменты, которые разрушают ее оболочку.

В результате оплодотворения яйцеклетка покрывается плотной оболочкой, препятствующей проникновению других мужских клеток. С данного момента считается, что зачатие совершилось.

Как происходит культивирование эмбрионов

Спустя сутки после искусственного оплодотворения, специалисты приступают к культивированию эмбрионов. Процедура подразделяется на несколько этапов:

  1. Этап зрелой яйцеклетки. Специалист определяет, насколько успешно произошло оплодотворение. Если материал некачественный, то с ним дальше не работают. Именно сейчас эмбрионы можно сохранить, заморозив, чтобы использовать в дальнейшем.

  2. На вторые сутки происходит дробление с образованием зиготы. Оплодотворенную яйцеклетку уже называют эмбрионом. Самая главная задача специалиста – оценить, насколько качественен полученный материал. Учитываются следующие параметры: форма, размер, выраженность фрагментации.

  3. На третий день зародыш преобразуется. Он уже состоит из 8 бластомеров. От того, как протекает данный период, зависит дальнейшее развитие будущего ребенка. Наличие хромосомных аномалий тормозит деление.

  4. Спустя 4 дня эмбрион заметно изменяется и состоит уже из 16 клеток. Пространство между ними становится плотнее. Сам зародыш имеет гладкую поверхность. Конец данного периода сопровождается формированием полости.

  5. На пятый день развития наступает этап под названием компактная морула. В данный период полость эмбриона становится больше, и он уже называется бластоцистой. Внутри появляются клетки, с помощью которых осуществляется имплантация к слизистой оболочке матки.

Пересадка эмбрионов в матку

Процесс подсадки эмбрионов не сопровождается неприятными ощущениями, но процедуре предшествует предварительное обезболивание.

Дальнейшие действия осуществляются по следующему плану:

  • женщина ложится в гинекологическое кресло;

  • зародыши собираются в шприц;

  • с помощью специального катетера жидкость вводится в матку. Процедура длится не более 3–5 минут;

  • врач исследует катетер, исключая наличия в нем зародышей.

Чтобы увеличить шанс наступления зачатия, пересадка может осуществляться неоднократно: на второй, третий, четвертый, пятый день. Последствием подобного рода манипуляций является многоплодная беременность. Некоторые супружеские пары расценивают данный факт неоднозначно.

Этапы экстракорпорального оплодотворения

Подтверждение беременности

Спустя 14 дней можно использовать тест на беременность. Раньше проводить данную процедуру не имеет смысла, а все потому, что в организме женщины циркулирует искусственный ХГЧ. Он может выдавать ложноположительные результаты. Спустя две недели препарат выводится из организма, и внедрившийся эмбрион начинает вырабатывать свой ХГЧ. Он содержится во всех биологических жидкостях, включая мочу и кровь. Как только тест в моче показал положительный результат, рекомендуется сдать кровь, что помогает подтвердить наличие беременности и также оценить её течение.

Показания и противопоказания к проведению ЭКО

Показания к ЭКО во многом зависят от состояния репродуктивной системы обоих родителей. К мужским факторам бесплодия относятся:

  • недостаточный синтез сперматозоидов их низкая концентрация в семенной жидкости;

  • снижение подвижности мужских клеток;

  • отсутствие сперматозоидов;

  • заброс спермы в мочевой пузырь.

Показания со стороны женщины:

  • недоразвитие, непроходимость или отсутствие маточных труб – именно в них происходит зачатие;

  • наличие кист в яичниках и плотной оболочки, которая мешает фолликулу разорваться, а яйцеклетке – выйти в маточные трубы;

  • эндометриоз;

  • врожденные патологии репродуктивных органов;

  • изменение гормонального фона;

  • выработка антител против спермы;

  • иммунологические проблемы, а также причины неясной природы, приводящие к бесплодию.

ЭКО проводится не всегда. К противопоказаниям относятся:

  • иммунодефицитные состояния;

  • наличие в анамнезе таких инфекционных заболеваний, как гепатит, сифилис;

  • патологии, препятствующие нормальному вынашиванию плода;

  • онкологические заболевания вне зависимости от локализации и стадии;

  • опухолевидные образования в рамках репродуктивной системы, которые требуют оперативного вмешательства.

Основная задача ЭКО – это получение клеток, предназначенных для зачатия. При нормальных значениях за один менструальный цикл вырабатывается единственная яйцеклетка. Чтобы их созрело много, проводится стимуляция суперовуляции. С этой целью назначается фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны.

Созревание фолликула осуществляется под контролем ультразвукового исследования. Количество обследований определяется врачом. Как только фолликул начинает созревать и достигает размера 18 мм, женщине вводится хорионический гонадотропин. Данный гормон стимулирует овуляцию, и на третьи сутки осуществляется забор яйцеклеток из фолликула.

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  • Этапы экстракорпорального оплодотворения
    Этапы экстракорпорального оплодотворения Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – это современная репродуктивная технология, в процессе которой происходит оплодотворение яйцеклетки, находящейся вне маточной трубы. Впоследствии ее внедряют в полость матки для дальнейшего развития и вынашивания плода. В настоящее время ЭКО считается одним из самых эффективных способов зачатия. Несмотря на то, что каждый случай индивидуален, оплодотворение происходит по заранее выбранному протоколу.
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