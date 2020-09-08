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Еще одна болезнь цивилизации — метаболический синдром
Агнесса Ли   
08 Сентября 2020 г.
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Лишний вес, который не получается снизить, повышенное артериальное давление, головные боли, утомляемость, одышка, боли в сердце – все эти проблемы могут быть связаны между собой.

Еще одна болезнь цивилизации — метаболический синдром

При подобных симптомах нужно как можно быстрее обратиться к эндокринологу. Найти в своем городе нужного специалиста сейчас легко, достаточно набрать в поиске, например, эндокринолог Алматы и после этого записаться на прием к врачу в своем городе.

Признаки, которые были упомянуты выше, это разные стороны одного состояния, которое получило название метаболический синдром.

Этот диагноз включает целый «букет» симптомов, помимо перечисленных: высокий уровень холестерина, сахара и инсулина в крови, нарушения жирового обмена, нарушения менструального цикла у женщин и проблемы с потенцией у мужчин. А итогом такого состояния становится атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания.

Лечением этого заболевания занимаются эндокринологи. Это связано с тем, что центральная проблема, с которой все начинается – это нечувствительность клеток организма к инсулину.

Это заболевание становится все более распространенным, особенно часто им страдают люди старше тридцати лет.

По данным ВОЗ в мире есть уже почти 40% людей с таким диагнозом. В России их пока меньше, чем, например, в США, но этот разрыв стремительно сокращается. Причем метаболический синдром уже довольно часто диагностируют и у детей.

Что приводит к развитию этого заболевания? К сожалению, это совокупность вредных привычек, которые являются частью «достижений цивилизации».

А именно:

- неправильное питание. Высококалорийное, с малым количеством клетчатки и полезных веществ, с избытков вредных жиров, сахара.

- курение и алкоголь

- малоподвижный образ жизни, низкая физическая активность.

- нарушения сна, стрессы.

Отсюда вывод, что проще всего заполучить такую неприятную болезнь: сидеть за компьютером днями и ночами, и питаться фаст-фудом и полуфабрикатами.

Главный признак метаболического синдрома – ожирение, причем жир скапливается в области живота и верхней части тела. Это так называемый абдоминальный тип ожирения, когда фигура выглядит как яблоко. В этом случае речь идет об увеличении количества не подкожного, висцерального жира. Это жир, который скапливается вокруг внутренних органов, включая сердце и печень.

Лечение метаболического синдрома всегда комплексное. Это изменение образа жизни, обязательное снижение веса и лекарственная терапия для восстановления работы гормональной системы.

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