Эндоскопические инструменты: что такое, где используются

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Эндоскопическая хирургия является малоинвазивным оперативным вмешательством, или диагностической манипуляцией. Эндооперации проводятся с применением специальных микроинструментов. Аппаратура дает широкие возможности для врача и максимально быстрое восстановление для пациента. Применяются специальные инструменты в хирургии, гинекологии, урологии, отоларингологии для лечения большого количества патологий.
Основная классификация
Все эндоскопические инструменты можно поделить на следующие группы:
- для доступа к органам. К ним относятся переходники, троакары, тубусы и др.;
- для манипуляций. Это зажимы, кусачки, ножницы, клипсы, электроды, держатели клипс;
- с системой управления. Это окуляры, инструменты для ирригации и аспирации.
Также идет классификация на приспособления с подвижными или неподвижными рабочими элементами. К первым отнесены кусачки, зажимы, ножницы, а к вторым – лопаточки, электроды и др.
Есть также разделение на одноразовые и многоразовые. Первые создаются из полимеров или пластика. Они предназначены для применения всего один раз. Но от этого их прочность и надежность не страдают. Многоразовые (чаще всего металлические) могут использовать повторно, но для этого обязательны процедуры по дезинфекции и стерилизации. Хранить такие приспособления необходимо в специально промаркированных упаковках.
Требования к инструментам
Независимо от типа и материала изготовления, к эндоскопическим инструментам выдвигают ряд требований. Они связаны со спецификой применения:
- использование высококачественных материалов, будь то полимеры или металл;
- эргономичные ручки, которые будет удобно удерживать в перчатках;
- антиотражающие поверхности. Это необходимо для исключения визуальных искажений на операционном участке;
- соответствие стандартам, что дает возможность применять их при вмешательствах любого типа, будь то операция или диагностика. Причем за счет стандартизации удается использовать инструменты из разных наборов.
Очень важна правильная транспортировка. Для этого используются специальные контейнеры, которые изолируют инструменты друг от друга. Это позволяет избежать механических повреждений и потери функциональности.
Особенности конструкции
Диаметр и длина эндоскопических инструментов могут отличаться, поэтому подбирают их под конкретные модели аппаратуры. Основной ограничительный параметр – диаметр тубуса. Большинство из них оснащается системой Free Hand, что дает возможность оставлять свободной одну руку хирурга. То есть, он может во время операции выполнять дополнительные работы.
Сами эндоскопы, в которых применяются подобные сменные приспособления, могут быть жесткими и гибкими, от этого, в том числе, зависит подбор.
Так как эндоскопические инструменты относятся к категории сложных устройств, ведь они контактируют непосредственно с важными биологическими структурами, особое внимание уделяется материалам их изготовления. Рекомендуемое сырье – медицинская сталь, которая отличается долговечностью, прочностью.
Применение в хирургии
С помощью эндоинструментов проводится много операций, и их процент постоянно увеличивается. На то есть свои причины, и основные – это минимизация негативных последствий для организма и существенно сниженный риск развития осложнений. Другие преимущества:
- отсутствие разрезов;
- применение оптического оборудования, которое обеспечивает врачу качественный визуальный контроль;
- непродолжительный и легкий реабилитационный период;
- отсутствие выраженного постоперационного болевого синдрома;
- быстрое возвращение пациента к обычной жизни;
- отсутствие косметических дефектов.
В процессе операции или диагностики могут использоваться разные инструменты, причем одно- и многоразовые. Они продаются отдельно или в наборах. Подходят под конкретную ситуацию для применения. За счет их стандартизации становится возможным подбор дополнительных приспособлений или использование их из других наборов.
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Эндоскопические инструменты: что такое, где используются
Эндоскопическая хирургия является малоинвазивным оперативным вмешательством, или диагностической манипуляцией. Эндооперации проводятся с применением специальных микроинструментов. Аппаратура дает широкие возможности для врача и максимально быстрое восстановление для пациента. Применяются специальные инструменты в хирургии, гинекологии, урологии, отоларингологии для лечения большого количества патологий.
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