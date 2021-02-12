Диабетическая ретинопатия: причины и лечение

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Сахарный диабет - заболевание, влияющее на работу разных систем организма. Поэтому людям с диагнозом «сахарный диабет» нужно внимательно следить за здоровьем, чтобы держать болезнь под контролем. Это позволит избежать осложнений диабета, например, диабетической ретинопатии.
Диабет вызывает поражение сосудов, особенно капилляров. И глаза не становятся исключением. Стенки мелких сосудов, питающих сетчатку, покрываются так называемыми микроаневризмами, возникают мелкие кровоизлияния. Это первая стадия диабетической ретинопатии. Сначала зрение не страдает, но постепенно ситуация ухудшается. Сосуды становятся проницаемыми, возникают отеки, нарушается питание сетчатки. Кровоизлияний становится больше, может произойти отслоение сетчатки. Чем дольше человек живет с диабетом, тем выше шанс подобных осложнений. Зрение неуклонно ухудшается. Раньше при таком заболевании слепота была неминуемым итогом. К счастью, сейчас есть способы улучшить ситуацию и сохранить зрение.
Один из проверенных методов медикаментозного лечения - инъекции препарата Эйлеа, которые останавливают процесс снижения зрения при диабетической ретинопатии. Лекарство вводится в полость стекловидного тела, то есть интравитреально. Процедура безболезненна, так как делается местная анестезия. Иногда для получения стойкого результата нужно сделать несколько инъекций.
Хорошая новость для тех, кто нуждается в подобной процедуре: в лазерном офтальмологическом центре «Релайз» эту операцию может сделать бесплатно по полису ОМС любой житель России. Кроме этой процедуры специалисты клиники «Релайз» проводят лазерную коррекцию зрения, а также избавляют от катаракты современным малотравматичным методом и проводят замену хрусталика.
Стоит добавить, что чем раньше будет проведено лечение ретинопатии, тем выше его эффективность. Поэтому больных сахарным диабетом (как и всем людям, имеющим проблемы со зрением) нужно минимум раз в год проходить обследование. Диабетическая ретинопатия в ранней стадии почти не дает симптомов. Человек может жаловаться на нечеткость зрения, трудности с чтением. Многие пациенты обращаются к врачу уже на поздних стадиях, когда зрение уже серьезно пострадало и вернуть его уж нельзя. Но даже в этом случае есть шанс остановить процесс и сохранить человеку возможность видеть.
Диабетическую ретинопатию можно предотвратить. Для этого нужно контролировать уровень глюкозы в крови с помощью лекарств и диеты, а также следить за артериальным давлением.
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