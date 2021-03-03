Чем может быть опасно ортодонтическое лечение с помощью брекет-систем

Результаты исправления прикуса и выравнивания зубов часто поражают разницей между «было» и «стало». Однако в процессе лечения достигаются не всегда положительные результаты. Пациенты могут сталкиваться с проблемами на пути к здоровой улыбке или уже после лечения. Могут ли ортодонтические конструкции навредить, в чем сложность лечения и опасность брекетов, а также каковы распространенные и ошибочные представления о лечении, читайте далее.

Ошибочные мнения о влиянии брекетов

Для начала узнаем, какие опасения заставляют многих людей откладывать лечение или отказываться от него совсем.

Брекеты портят улыбку и привлекает к ней внимание: многих этот факт отталкивает эстетически. Надо сказать, что даже классические конструкции из металла уже перестали быть очень массивными, не говоря о наличии альтернативных вариантов (лингвальных, прозрачных, керамических). Патологии прикуса и неровные зубы портят улыбку куда сильнее и вредят здоровью в целом. К тому же брекеты – это не навсегда. Эстетика ношения брекетов тоже воспринимается индивидуально, Брекеты – только для детей и подростков: это ошибочное представление. Исправлять прикус можно в любом возрасте. В стоматологической практике есть случаи, когда зубы выравнивали люди преклонного возраста. Но лечение (как и последующий ретенционный период) во взрослом возрасте, конечно, занимает больше времени, чем у детей, Постоянная боль во время лечения: неприятные и болезненные ощущения в любом случае возникнут в процессе. Это связано с необходимостью перемещения зубов на другие места, изменением формы челюстей, смещением костей черепа. Также брекеты могут царапать и повреждать чувствительную слизистую. Однако эти ощущения и болезненность не будут постоянными, а проявятся наиболее ярко в начале лечения, в период привыкания к системам. Во многом это зависит от исходной ситуации и индивидуального восприятия, От брекетов портятся зубы и появляется кариес: сами конструкции не наносят вреда ни эмали, ни деснам. Они усложняют гигиену из-за своего расположения, и если ею пренебрегать, то проблемы действительно могут возникнуть, не из-за наличия брекетов, а из-за некачественной гигиены, Брекеты вызывают аллергию: конструкции производят из гипоаллергенных материалов. Перед началом лечения важно пролечить все болезни полости рта и пройти подготовительный период.

С какими реальными сложностями можно столкнуться при ортодонтическом лечении

Брекеты призваны именно решить проблемы полости рта. Объективно последствиями лечения могут стать:

период привыкания: первые 2–4 недели и даже дольше возникают неприятные ощущения и даже боль. Конструкции могут натирать слизистую, непривычную к жестким предметам. Это может приводить к образованию ранок и эрозий, воспалению. Также значительно меняется дикция. Но нужно помнить, что со временем это явление пройдет, полость рта привыкнет, болевые ощущения уйдут,

воспалительные заболевания десен и кариес: к образованию этих проблем приводит плохая гигиена. При ношении брекетов нужно обязательно усиливать уход за зубами и деснами, применять дополнительны средства гигиены,

корневая резорбция: конструкции вызывают рассасывание корней на небольшую высоту. Однако этот процесс может происходить вне зависимости отношения систем,

перестроение костей черепа в результате лечения, которое приводит к негативным изменениям осанки, переносу центра тяжести, черт лица, головным болями. Такое возможно при непрофессиональном подходе, не учитывающем влияние конструкций на всю зубочелюстную систему и кости черепа.

Чтобы избежать негативных последствий лечения, принимать решение о ношении брекетов нужно с квалифицированным и опытным ортодонтом, проходить все этапы лечения под его наблюдением и выполнять все рекомендации врача.

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