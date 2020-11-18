Японская кухня: каноны эстетического питания

Отнесенных к культурному наследию кухонь мира достаточно мало. Но вот японская относится к их числу. Отличительными чертами кухни данной национальности стали маленькие порции, посуда соответствующего размера. Японцы стремятся к изяществу и деталям во всем.
Как держать палочки известно всем, и только эта эстетика определяет интеллегентов. Даже в зависимости от сезона местные жители меняют свои блюда: их внешний вид приобретает совсем иную эстетику. Важнейшими аспектами японской кухни является простота приготовления, свежесть ингредиентов. Даже приготовленная заблаговременно еда в супермаркетах залеживается не более суток.
История японской кухни
Ранние упоминания японской кухни появляются уже при мезолите, когда японцы питались в основном рыбой, зерном и морепродуктами, похлебками. Археологи отмечали, что уже в те времена народ использовал холодильник. Рис – это основа рациона японцев, который даже в те времена использовался вместо денег. Позднее появилась религия буддизма, которая запретила населению употреблять мясо. Разрешено в пищу была свинина и оленина. Однажды запретили даже поедание рыбы, что принесло государству серьезные убытки. Палочки, которые во всем мире принято называть китайскими, на самом деле появились в Японии.
При правлении императора, помимо вкусовых качеств блюд, эстетическая сторона начинает играть немаловажную роль. Каждая деталь обязательно что-то обозначает.
В качестве десерта японцы употребляли фрукты, мед и каштаны. Лишь европейцы завезли в Японию другие лакомства, например, конфеты и печенье. Только в середине XIX века начинают появляться пекарни, бургерные, кофейни, молочные продукты.
В середине XX века Андо Момофуку совершил открытие, изменившие национальное блюдо Японии, ведь он создал лапшу быстрого приготовления, которая ныне обрела популярность во всем мире.
Японский общепит
Появлению ресторанов и кафе в Японии поспособствовали малые площади жилых помещений населения, на которых практически не было места для приготовления пищи. Первый ресторан открылся в середине XVIII века. Именно в то время появились и первые печатные буклеты с рейтингом заведений.
В современном мире Японские кафе обладают отличительной чертой от остального мира: на витринах обычно выставлены искусственные модели блюд с ценниками под каждым из них. Еще одна особенность – оставлять здесь чаевые считаются дурным тоном. Ценовая политика и ассортимент блюд варьируются от расположения и уровня заведения.
Бюджетным вариантом являются рестораны-конвейеры, где можно брать суши прямо с движущейся ленты и оплачивать лишь их количество.
Нередко бывают предложения в виде комплексных меню. Список блюд в нем заранее установлен без возможности корректировок.
Суеверия/привычки/приметы
К таковым относится:
- Считается, что мужчинам разрешено есть некоторые блюда руками, а вот женщинам можно лишь палочками.
- Никогда не ставьте палочки вертикально! Так делают обычно на ритуальных церемониях.
- Запрещено палочками передвигать предметы на столе или класть поперек посуды.
Японской традицией считается подача влажного полотенца перед трапезой, а вот встать из-за стола, не доев блюдо, будет неприлично.
Блюда японской кухни
Выделяют 3 вида японских блюд:
- Вкусности в основном с рисом;
- тарелки с лапшой;
- рыбные и мясные блюда.
Погружаясь в изучение японской кухни, можно встретить множество незнакомых слов. Некоторые из них:
- Рамен – это лапша в бульоне, в России подобное принято называть супом.
- Удон – данный вид еды готовится дольше, чем Рамен, так как состоит из пшеничной муки без содержания яиц.
- Собу лапша, состоящая из гречневой муки, которую принято подавать охлажденной.
- Темпура – блюдо, обжаренное в кляре, которое подают с соевым соусом.
- Сукияки – лапша, мясо, тофу и овощи готовятся прямо на столе перед подачей.
- Сибу-сябу – мясо, приготовленное в кипящем горшке.
- Суши – блюдо, содержащее рис и рыбу. Является основой японской кухни.
- Сашими – нарезанное ассорти сырой рыбы.
- Карри – рисовое блюдо, употребляемое ложкой.
- Якитори – небольшие шашлычки, подаваемые в качестве закуски к алкоголю.
- Тонкацу – блюдо, напоминающее темпуру, но употребляется с кисло-сладким соусом.
- Вагаси – десерты на основе риса, агар-агара и бобовых.
Подача алкоголя
Самый распространенный алкогольный напиток в Японии – саке. Это рисовая водка с высоким градусом. Подают ее как подогретой, так и в охлажденном виде.
Пиво тоже играет немаловажную роль в жизни Японцев. Среди молодежи популярны некрепкие фруктовые напитки, а старшее поколение охотно отдает свое предпочтение сливовому вину.
Фаст-фуд
- Онигири – вот главный и любимый японцами перекус. Это пирожок треугольной формы из риса с всевозможными начинками (морепродукты, овощи, яйца и др.)
- Окономияки – японская пицца. Она достаточно сильно отличается от пиццы, к которой привыкли европейцы, ведь основа ее сделана из капусты и яиц.
- Такояки – мучные шарики с начинкой из осьминога.
- Бэнто – популярный японский ланч-бокс, который дети часто берут с собой в школу, а взрослые – на работу. Содержимым может быть рис, овощи, рыба и другие ингредиенты по вкусу каждого.
Япония действительно славится своим обилием деликатесов и необычных лакомств. Приезжайте и окунитесь сами в этот волшебный гастрономический мир азиатской страны.
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Японская кухня: каноны эстетического питания
Отнесенных к культурному наследию кухонь мира достаточно мало. Но вот японская относится к их числу. Отличительными чертами кухни данной национальности стали маленькие порции, посуда соответствующего размера. Японцы стремятся к изяществу и деталям во всем.
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