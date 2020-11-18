Японская кухня: каноны эстетического питания

Отнесенных к культурному наследию кухонь мира достаточно мало. Но вот японская относится к их числу. Отличительными чертами кухни данной национальности стали маленькие порции, посуда соответствующего размера. Японцы стремятся к изяществу и деталям во всем.

Как держать палочки известно всем, и только эта эстетика определяет интеллегентов. Даже в зависимости от сезона местные жители меняют свои блюда: их внешний вид приобретает совсем иную эстетику. Важнейшими аспектами японской кухни является простота приготовления, свежесть ингредиентов. Даже приготовленная заблаговременно еда в супермаркетах залеживается не более суток.

История японской кухни

Ранние упоминания японской кухни появляются уже при мезолите, когда японцы питались в основном рыбой, зерном и морепродуктами, похлебками. Археологи отмечали, что уже в те времена народ использовал холодильник. Рис – это основа рациона японцев, который даже в те времена использовался вместо денег. Позднее появилась религия буддизма, которая запретила населению употреблять мясо. Разрешено в пищу была свинина и оленина. Однажды запретили даже поедание рыбы, что принесло государству серьезные убытки. Палочки, которые во всем мире принято называть китайскими, на самом деле появились в Японии.

При правлении императора, помимо вкусовых качеств блюд, эстетическая сторона начинает играть немаловажную роль. Каждая деталь обязательно что-то обозначает.

В качестве десерта японцы употребляли фрукты, мед и каштаны. Лишь европейцы завезли в Японию другие лакомства, например, конфеты и печенье. Только в середине XIX века начинают появляться пекарни, бургерные, кофейни, молочные продукты.

В середине XX века Андо Момофуку совершил открытие, изменившие национальное блюдо Японии, ведь он создал лапшу быстрого приготовления, которая ныне обрела популярность во всем мире.

Японский общепит

Появлению ресторанов и кафе в Японии поспособствовали малые площади жилых помещений населения, на которых практически не было места для приготовления пищи. Первый ресторан открылся в середине XVIII века. Именно в то время появились и первые печатные буклеты с рейтингом заведений.

В современном мире Японские кафе обладают отличительной чертой от остального мира: на витринах обычно выставлены искусственные модели блюд с ценниками под каждым из них. Еще одна особенность – оставлять здесь чаевые считаются дурным тоном. Ценовая политика и ассортимент блюд варьируются от расположения и уровня заведения.

Бюджетным вариантом являются рестораны-конвейеры, где можно брать суши прямо с движущейся ленты и оплачивать лишь их количество.

Нередко бывают предложения в виде комплексных меню. Список блюд в нем заранее установлен без возможности корректировок.

Суеверия/привычки/приметы

К таковым относится:

Считается, что мужчинам разрешено есть некоторые блюда руками, а вот женщинам можно лишь палочками.

Никогда не ставьте палочки вертикально! Так делают обычно на ритуальных церемониях.

Запрещено палочками передвигать предметы на столе или класть поперек посуды.

Японской традицией считается подача влажного полотенца перед трапезой, а вот встать из-за стола, не доев блюдо, будет неприлично.

Блюда японской кухни

Выделяют 3 вида японских блюд:

Вкусности в основном с рисом;

тарелки с лапшой;

рыбные и мясные блюда.

Погружаясь в изучение японской кухни, можно встретить множество незнакомых слов. Некоторые из них:

Рамен – это лапша в бульоне, в России подобное принято называть супом.

Удон – данный вид еды готовится дольше, чем Рамен, так как состоит из пшеничной муки без содержания яиц.

Собу лапша, состоящая из гречневой муки, которую принято подавать охлажденной.

Темпура – блюдо, обжаренное в кляре, которое подают с соевым соусом.

Сукияки – лапша, мясо, тофу и овощи готовятся прямо на столе перед подачей.

Сибу-сябу – мясо, приготовленное в кипящем горшке.

Суши – блюдо, содержащее рис и рыбу. Является основой японской кухни.

Сашими – нарезанное ассорти сырой рыбы.

Карри – рисовое блюдо, употребляемое ложкой.

Якитори – небольшие шашлычки, подаваемые в качестве закуски к алкоголю.

Тонкацу – блюдо, напоминающее темпуру, но употребляется с кисло-сладким соусом.

Вагаси – десерты на основе риса, агар-агара и бобовых.

Подача алкоголя

Самый распространенный алкогольный напиток в Японии – саке. Это рисовая водка с высоким градусом. Подают ее как подогретой, так и в охлажденном виде.

Пиво тоже играет немаловажную роль в жизни Японцев. Среди молодежи популярны некрепкие фруктовые напитки, а старшее поколение охотно отдает свое предпочтение сливовому вину.

Фаст-фуд

Онигири – вот главный и любимый японцами перекус. Это пирожок треугольной формы из риса с всевозможными начинками (морепродукты, овощи, яйца и др.) Окономияки – японская пицца. Она достаточно сильно отличается от пиццы, к которой привыкли европейцы, ведь основа ее сделана из капусты и яиц. Такояки – мучные шарики с начинкой из осьминога. Бэнто – популярный японский ланч-бокс, который дети часто берут с собой в школу, а взрослые – на работу. Содержимым может быть рис, овощи, рыба и другие ингредиенты по вкусу каждого.

Япония действительно славится своим обилием деликатесов и необычных лакомств. Приезжайте и окунитесь сами в этот волшебный гастрономический мир азиатской страны.

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