Популярные системы питания и что о них стоит знать

Среди огромного количества различных диет и типов питания есть те, которые пользуются особенной популярностью.

Стоит рассказать о таком популярном способе сбросить лишние килограммы, как кето-диета. В основе ее лежит почти полное ограничение углеводов, особенно сахаров, а упор делается на белки и жиры. В результате обмен веществ меняется и организм начинает расщеплять запасы жира в целях получения энергии. Разрешено употреблять мясные продукты, желательно есть больше рыбы, также нужны жиры. Для улучшения работы кишечника, в качестве источника клетчатки и антиоксидантов, к ежедневному меню добавляют некрахмалистые и листовые овощи, ягоды, некоторые фрукты.

Да, для этого придется серьезно перестроить питание, что может быть затруднительно, особенно для занятых людей. Но это вопрос легко решить, если заказать доставку кето еды на дом.

Положительный эффект такой диеты в сжигании жира без голодания, а еще в том, что организм получает крайне ценные для него белки и жиры. Жиры питают мозг и нервную систему, улучшают состояние сосудов, а белок - необходимый строительный материал для клеток.

В последнее время много говорят об интервальном питании. Это чередование часов полного воздержания от пищи и часов, когда разрешено есть. Например, в течение 16 часов человек голодает, а ест только в оставшиеся восемь. В основе такого подхода к питанию лежит открытие японского ученого – Нобелевского лауреата. Он доказал, что при отсутствии пищи в клетках организма начинаются процессы освобождения от всего вредного и ненужного, клетки обновляются.

К слову, знаменитый японец вовсе не планировал дать миру новый способ похудения. Он искал средство для борьбы с онкологическими заболеваниями.

У такого питания, безусловно, есть плюсы. В первую очередь в том, что нет ограничений в выборе продуктов, можно есть все. Кроме того, человек съедает меньше, так как ограничен по времени. Но отсюда же и минус: риск переедания после перерыва в еде. Поэтому нужно контролировать количество съеденного.

Надо сказать, что у любого типа питания есть свои плюсы, но есть и ограничения. Как интервальное голодание, так и кето-диета не подходят людям с желудочно-кишечными заболеваниями, желчно-каменной болезнью, болезнями почек, нарушениями обмена веществ, сахарным диабетом.

Поэтому диетологи сходятся во мнении, что долго придерживаться подобных диет нежелательно, чтобы не нанести вред здоровью.

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