Популярные системы питания и что о них стоит знать

Среди огромного количества различных диет и типов питания есть те, которые пользуются особенной популярностью.
Стоит рассказать о таком популярном способе сбросить лишние килограммы, как кето-диета. В основе ее лежит почти полное ограничение углеводов, особенно сахаров, а упор делается на белки и жиры. В результате обмен веществ меняется и организм начинает расщеплять запасы жира в целях получения энергии. Разрешено употреблять мясные продукты, желательно есть больше рыбы, также нужны жиры. Для улучшения работы кишечника, в качестве источника клетчатки и антиоксидантов, к ежедневному меню добавляют некрахмалистые и листовые овощи, ягоды, некоторые фрукты.
Да, для этого придется серьезно перестроить питание, что может быть затруднительно, особенно для занятых людей. Но это вопрос легко решить, если заказать доставку кето еды на дом.
Положительный эффект такой диеты в сжигании жира без голодания, а еще в том, что организм получает крайне ценные для него белки и жиры. Жиры питают мозг и нервную систему, улучшают состояние сосудов, а белок - необходимый строительный материал для клеток.
В последнее время много говорят об интервальном питании. Это чередование часов полного воздержания от пищи и часов, когда разрешено есть. Например, в течение 16 часов человек голодает, а ест только в оставшиеся восемь. В основе такого подхода к питанию лежит открытие японского ученого – Нобелевского лауреата. Он доказал, что при отсутствии пищи в клетках организма начинаются процессы освобождения от всего вредного и ненужного, клетки обновляются.
К слову, знаменитый японец вовсе не планировал дать миру новый способ похудения. Он искал средство для борьбы с онкологическими заболеваниями.
У такого питания, безусловно, есть плюсы. В первую очередь в том, что нет ограничений в выборе продуктов, можно есть все. Кроме того, человек съедает меньше, так как ограничен по времени. Но отсюда же и минус: риск переедания после перерыва в еде. Поэтому нужно контролировать количество съеденного.
Надо сказать, что у любого типа питания есть свои плюсы, но есть и ограничения. Как интервальное голодание, так и кето-диета не подходят людям с желудочно-кишечными заболеваниями, желчно-каменной болезнью, болезнями почек, нарушениями обмена веществ, сахарным диабетом.
Поэтому диетологи сходятся во мнении, что долго придерживаться подобных диет нежелательно, чтобы не нанести вред здоровью.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
-
Популярные системы питания и что о них стоит знать
Среди огромного количества различных диет и типов питания есть те, которые пользуются особенной популярностью.
-
Мониторирование по Холтеру: как проводится и кому необходимо?
Иногда проблемы с сердцем у человека проявляются только периодически, эти симптомы трудно «поймать», что позволяет болезни долго протекать скрыто. В этих случаях, чтобы выяснить, в чем дело, врач предлагает провести процедуру суточного мониторинга ЭКГ. Что это за обследование, как его проводят и зачем, читайте в этой статье.
-
А можно ли измерить память?
Психолог развеяла мифы о размере человеческой памяти.
-
Больной коронавирусом опасен для окружающих. А сколько дней?
Врач назвал наиболее активное время передачи коронавируса.
-
Каких продуктов лучше избегать аллергикам?
Доктор Болибок назвал продукты, которые чаще вызывают аллергию.
-
Кусочек хлеба не повредит, даже наоборот — поможет здоровье сохранить
В хлебе из ржаной муки содержание клетчатки выше, чем в овощах и фруктах.
-
Лилия белая — красивый и целебный цветок
Белая лилия – один из самых красивых цветков, созданных природой. Её громадные пирамидальные соцветия несут от 5 до 15 крупных широковоронковидных белых цветков. Это многолетнее луковичное растение с прочным прямостоячим стеблем. Лилия любит солнечные места, хорошо переносит засуху, но не морозостойка. Но мало кто знает, что эти шикарные цветы обладают сильными лекарственными свойствами и широко применяются в народной медицине.
-
Онколог: Рак шейки матки молодеет, нужна профилактика
В России нет национальных программ, которые предотвратили бы распространение рака шейки матки.
-
Какие тренажеры могут помочь при болях в спине?
Боль в спине и шее может очень досаждать на протяжении многих лет, и страдают от этого самые разные люди, независимо от возраста и профессии.
-
Лекарственные свойства лука: и правда, «от семи недуг»
В народе говорят о луке: «Лук да баня все поправят», «Лук от семи недуг», «Кто ест лук, тот избавлен от вечных мук» и т. д. Со времен Гиппократа лук широко применяется в медицине, причем со временем его лечебные возможности раскрываются все больше. Как лекарственное средство лук пользуется уважением у всех народов мира.
-
Применение меда в народной медицине
В народе всем знакомую пчелку называют издавна крылатым исцелителем. Именно она приносит нам на своих лапках мед, вырабатывая его главным образом из нектара медоносных цветов. Среди цветочных медов различают липовый, гречишный, клеверный, кипрейный и другие.
-
Вред кофе для сердечников, возможно, преувеличен
Страдающие сердечными заболеваниями люди могут пить кофе так же, как и здоровые, вреда от этого не будет.
-
А вы еще пишете от руки? Это очень полезно, оказывается
Написание текстов, особенно от руки, улучшает работу мозга, улучшает интеллект и память, помогает решать проблемы и находить новые идеи. Почему письмо так полезно и как получить все эти преимущества, расскажем в этой статье.
-
Жизнь без тревог — это возможно? Психологи считают, что да
Тревога — внутреннее возбуждение человека, основанное на страхе перед будущим и не находящее выхода. Часто она вызывается ожиданием событий, которые навряд ли произойдут, но уж если произойдут, то последствия их будут катастрофическими. Например, мобильный телефон сына-подростка некоторое время находится «вне зоны действия сети».
-
Повлиять на погоду нельзя, значит надо к ней подготовиться
Врач рассказал, как метеозависимым людям пережить «барическую пилу».
-
У проблем с сосудами есть внешние признаки
Кардиолог объяснила, как внешний вид выдает опасную болезнь.
-
Лекарство от диабета от лишнего веса не спасет. А вот здоровье подорвать может
Врач предостерегла от использования средств от диабета для похудения.
-
Сомнолог: о сне, бессоннице, котиках и космонавтах
Как отдыхают космонавты и монахи, есть ли верный способ победить бессонницу, в каких странах спят дольше всех и можно ли сделать открытие во сне? Об этом рассказал председатель Ростовского отделения Российского общества сомнологов, доктор биологических наук, профессор Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий.
-
Стволовые клетки – будущее, которое уже наступило
Жить как можно дольше, оставаясь здоровым, активным и молодым – цель многих людей. Наука много работает в этом направлении, изучая новые способы омоложения и продления жизни.
-
Как вести себя, если у близкого онкология: советы онкопсихолога
В Первой онкологической больнице города Москвы уделяется большое внимание работе психологов. Именно они могут подсказать больным и их близким, как преодолеть беспокойство, тревогу и страх при обнаружении онкологического заболевания.