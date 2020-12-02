Можно ли есть суши и роллы детям

Японская кухня интересная и очень полезная. Однако использование специфических острых приправ приводит многих родителей в замешательство. «А можно ли давать суши детям?» – это один из актуальных вопросов. Предлагаем разобраться в нем, так как часто появляется соблазн побаловать малышей азиатскими вкусняшками.

Правильный подход к приготовлению

Суши и роллы однозначно можно давать детям, но исключительно в том случае, если блюдо приготовлено из качественных продуктов. Сформировать порции можно даже в домашних условиях. Но когда на это нет времени, обращайтесь в службу доставки еды «Фарфор». Оформить заказ суши на дом можно по телефону или на сайте.

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Аргументы «за» суши

Правильно приготовленные яства японской кухни полезны для организма (как взрослого, так и детского). Продукты, входящие в состав рисовых «рулетиков», нормализуют работу сердечной мышцы. Нори (прессованные водоросли), в которые заворачивают начинку, характеризуются большим количеством йода. Этот микроэлемент невероятно полезен для растущего детского организма.

Во многих порциях присутствует красная рыба, укрепляющая иммунную систему и позволяющая держать в тонусе все тело. Данный продукт очищает организм, а также выводит токсины и прочие вредные вещества. Красная рыба стимулирует работу мозга и значительно улучшает память.

В состав часто входят морепродукты, которые дети очень любят. Такие продукты не только вкусные, но и являются источником полезных элементов. В морепродукты входят аминокислоты, витамины и микроэлементы. Йод, кальций, магний и цинк поддерживают нормальную работу организма, а также они полезны для сердечно-сосудистой системы.

Овощи и фрукты включают внушительное количество витаминов. Преимущественно кладут огурец и салатный перец. Может использоваться авокадо, которое также гармонично сочетается с рыбой и морепродуктами.

С какого возраста допустимо давать суши

Японские яства не рекомендуется давать малышам младше 7 лет. Детям школьного возраста допускается прием в пищу суши и роллов даже с небольшим количеством васаби, который служит противоядием при пищевых отравлениях. Это позволит защитить неокрепший организм.

Детям рекомендуется готовить суши, в составе которых присутствуют слабосоленая рыба, вареные морепродукты или подкопченный угорь. Сырые продукты могут не усвоиться молодым организмом. Поэтому лучше перестраховаться. А в случае наличия проблем с пищеварением, при гастрите или язве желудка вовсе запрещено употреблять суши.

Если раньше никогда не давали ребенку японские яства, то лучше сначала ограничить порцию. Малышу можно съедать не больше 4 рулетиков роллов или суши, что считается дневной нормой.

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