Молоко и йогурт Данон VS бабушкина простокваша

Молодежь предпочитает продукцию Данон и других известных марок, а старшее поколение то и дело старается накормить внуков творожком и простоквашей с рынка. И ведь не поспоришь с их «железными» аргументами! Или поспоришь?

Улыбающаяся бабушка в чистом переднике и белом платочке доит корову, а рядом розовощекий внук пьет из эмалированной кружки парное молоко... Эта идиллическая картина явно или неявно всегда присутствует в споре о том, какое молоко полезнее — «магазинное» или «домашнее». То и дело поневоле задумываешься о консервантах, ароматизаторах и прочей химии в красивых баночках с молокозавода. Иначе как молоко может храниться месяцами?

Почему у продукции Данон такой длительный срок хранения?

Срок годности молочных продуктов зависит от наличия в них бактериальных культур, способа обработки и упаковки, условий хранения. Так в герметичной упаковке обычное пастеризованное молоко хранится при температуре от 2 до 6° две недели. Пастеризованное — значит, подверженное термической обработке при температуре от 63 до 95° в течение определенного технологией времени. При этом уничтожаются все микроорганизмы в вегетативной форме. Если молоко разливалось в тару без контакта с внешней средой, а при хранении соблюдался температурный режим, в течение всего срока годности, если упаковка не вскрывалась, в молоке не могут развиться бактерии — ни патогенные, ни молочнокислые.

Стерилизация/пастеризация и ультрапастеризация убивают любые микроорганизмы в любой форме (в том числе и в споровой), что увеличивает срок хранения молока до 1,5–9 месяцев (в зависимости от способа розлива и условий хранения). В этом молоке нет совсем никаких бактерий вплоть до открытия упаковки. Именно поэтому из него не получается сделать простоквашу — скисать просто нечему.

Почему заводское молоко не прокисает, а портится?

Зачастую при попытке сквашивания молока длительного хранения образуется горькая жидкость. Так происходит не потому, что молоко порошковое, химическое, с антибиотиками или консервантами — просто в изначально стерильное молоко попадают из внешней среды совсем не молочнокислые бактерии. Приготовить кисломолочный продукт в домашних условиях из питьевого молока можно только с добавлением специальных бактериальных культур. Но зачем это делать дома, если на предприятиях Данон кефир, ряженку, сметану и йогурт делают практически так же, но в стерильных условиях, на специальных линиях, которые исключают контакт продукта с внешней средой и человеком, благодаря чему обеспечивается не только высокое качество продуктов, но и безопасность производства?

В отборное нормализованное молоко добавляют закваску и после того, как продукт приобретает заданные технологией вкусовые качества и консистенцию, процесс брожения останавливается, продукт охлаждается. При этом в нем остаются живые бактерии в строго определенном количестве. Это так называемый живой кисломолочный продукт. Например, Данон йогурт термостатный, в одном грамме которого по ГОСТ 31981-2013 содержится не менее 10 млн. бактерий. Если по окончании сквашивания продукт простерилизовать, молочнокислые культуры погибают, а срок хранения значительно увеличивается.

Высокотемпературная обработка не лишает молоко и кисломолочную продукцию Данон полезных свойств, главными из которых являются белок и кальций. При нагревании разрушаются только нестойкие микроэлементы — например, витамин С. Но ведь никто и не рассматривает молоко как ценный источник витамина С. А современные технологии производства живых йогуртов Данон позволяют заключить в красивую баночку всю пользу деревенской простокваши без риска получить попутно щедрую порцию патогенных микробов.

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