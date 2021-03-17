Кисель: в чем польза, причины ввести напиток в рацион

Вы часто задумываетесь, какие продукты включаете в меню? Правильное питание способствует сохранению здоровья. Кисель Джели плюс персик — кладезь витаминов и микроэлементов. Он не содержит сахара, имеет приятный вкус и благотворно влияет на процесс пищеварения. Напиток можно быстро приготовить дома, на работе или во время путешествий, если взять с собой термос с кипятком.

Исторический ракурс

Наши предки употребляли в пищу продукты, которые приносили только пользу. Хозяйки варили кисель достаточно часто, он был частью рациона детей и взрослых. Напиток, попадая в желудок, обволакивает его стенки, снижая агрессивное действие кислот. Именно поэтому его могут пить те, кто часто испытывает изжогу.

Употребление в пищу киселя также благотворно сказывается на работе кишечника. В нем содержатся растворимые пищевые волокна, кроме этого, крахмал помогает выводить токсины из организма. Отсутствие сахара в напитке обеспечивает возможность его употребления диабетиками. Калорийность продукта всего 80 ккал, что совершенно не вредит фигуре.

Кисель из персиков — вкусно и полезно

Для приготовления напитка подходят любые ягоды, однако смородина, малина, вишня дают кислинку. Для ее устранения нужно добавлять сахар, что увеличит калорийность продукта и содержание в нем углеводов. Кисель из персика ароматный и сладкий. В его состав входят:

витамины группы В;

фолиевая кислота;

селен;

пищевые волокна;

флавоноиды.

Одна порция напитка в день восполняет потребность организма в нутриентах. Благодаря этому налаживается жировой обмен, вырабатывается необходимое количество эритроцитов, правильно усваивается глюкоза нервными клетками.

В персиках содержится пектин. Вещество способствует усилению секреторной деятельности желудка, благодаря чему тяжелая пища переваривается без проблем. Также нормализуется микрофлора кишечника и обеспечивается мочегонный эффект. К тому же он очень вкусный, то есть получается, что вы будете совмещать приятное с полезным.

6 причин пить кисель ежедневно

Раньше вкусный напиток приходилось варить. Сегодня всем доступен продукт быстрого приготовления. Достаточно залить концентрат кипятком и тщательно перемешать, в результате получается 1 стакан киселя. Это удобно и выгодно, поскольку продукт не нужно хранить, а употреблять его вы будете всегда свежим.

Полезные свойства напитка — подтверждение того, что в рацион кисель стоит включать ежедневно:

наличие в составе витаминов и минералов;

благотворное влияние на желудок;

нормализация процесса пищеварения;

очищение организма от токсинов;

снижение холестерина в крови;

выведение лишней жидкости.

Напиток восстанавливает кислотно-щелочной баланс, нормализует функционирование нервной системы, устраняет гормональные нарушения, повышает свертываемость крови. В кишечнике он работает как пребиотик, создавая благотворную среду для развития полезных бактерий, которые будут вытеснять патогены. Поэтому выпивая ежедневно стакан киселя, вы поддерживаете здоровье на нужном уровне.

Расскажите об этом своим друзьям!