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Кисель: в чем польза, причины ввести напиток в рацион
Агнесса ЛИ   
17 Марта 2021 г.
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Кисель: в чем польза, причины ввести напиток в рацион

Вы часто задумываетесь, какие продукты включаете в меню? Правильное питание способствует сохранению здоровья. Кисель Джели плюс персик — кладезь витаминов и микроэлементов. Он не содержит сахара, имеет приятный вкус и благотворно влияет на процесс пищеварения. Напиток можно быстро приготовить дома, на работе или во время путешествий, если взять с собой термос с кипятком.

Исторический ракурс

Наши предки употребляли в пищу продукты, которые приносили только пользу. Хозяйки варили кисель достаточно часто, он был частью рациона детей и взрослых. Напиток, попадая в желудок, обволакивает его стенки, снижая агрессивное действие кислот. Именно поэтому его могут пить те, кто часто испытывает изжогу.

Употребление в пищу киселя также благотворно сказывается на работе кишечника. В нем содержатся растворимые пищевые волокна, кроме этого, крахмал помогает выводить токсины из организма. Отсутствие сахара в напитке обеспечивает возможность его употребления диабетиками. Калорийность продукта всего 80 ккал, что совершенно не вредит фигуре.

Кисель из персиков — вкусно и полезно

Для приготовления напитка подходят любые ягоды, однако смородина, малина, вишня дают кислинку. Для ее устранения нужно добавлять сахар, что увеличит калорийность продукта и содержание в нем углеводов. Кисель из персика ароматный и сладкий. В его состав входят:

  • витамины группы В;
  • фолиевая кислота;
  • селен;
  • пищевые волокна;
  • флавоноиды.

Одна порция напитка в день восполняет потребность организма в нутриентах. Благодаря этому налаживается жировой обмен, вырабатывается необходимое количество эритроцитов, правильно усваивается глюкоза нервными клетками.

В персиках содержится пектин. Вещество способствует усилению секреторной деятельности желудка, благодаря чему тяжелая пища переваривается без проблем. Также нормализуется микрофлора кишечника и обеспечивается мочегонный эффект. К тому же он очень вкусный, то есть получается, что вы будете совмещать приятное с полезным.

6 причин пить кисель ежедневно

Раньше вкусный напиток приходилось варить. Сегодня всем доступен продукт быстрого приготовления. Достаточно залить концентрат кипятком и тщательно перемешать, в результате получается 1 стакан киселя. Это удобно и выгодно, поскольку продукт не нужно хранить, а употреблять его вы будете всегда свежим.

Полезные свойства напитка — подтверждение того, что в рацион кисель стоит включать ежедневно:

  • наличие в составе витаминов и минералов;
  • благотворное влияние на желудок;
  • нормализация процесса пищеварения;
  • очищение организма от токсинов;
  • снижение холестерина в крови;
  • выведение лишней жидкости.

Напиток восстанавливает кислотно-щелочной баланс, нормализует функционирование нервной системы, устраняет гормональные нарушения, повышает свертываемость крови. В кишечнике он работает как пребиотик, создавая благотворную среду для развития полезных бактерий, которые будут вытеснять патогены. Поэтому выпивая ежедневно стакан киселя, вы поддерживаете здоровье на нужном уровне.

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