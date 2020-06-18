Елена Малышева раскритиковала безграмотных диетологов

Известная телеведущая и врач Елена Малышева подвергла критике рассуждения диетологов, заявлявших о вреде для желудка сока грейпфрута.

Здоровый желудок вполне способен усвоить сок цитрусовых

В своем Instagram Малышева выложила видеоролик, в котором прокомментировала утверждение о том, что «сок грейпфута опасен, им можно повредить желудок».

«Это заявление для обычного человека простительно, но не для врача», — жестко заметила Малышева, напомнив, что сам желудочный сок — это концентрированная соляная кислота, которая даже капрон может растворить.

Телеведущая добавила, что врачи не могут не знать, что повлиять на кислотность желудка никаким цитрусовыми невозможно. При этом она рассказала, почему у людей появляется изжога, и призвала при необходимости идти к врачу и делать гастроскопию.

«Желудок имеет особую оболочку, ее не прожигает насквозь соляная кислота. Но когда кислое содержимое выбрасывается в пищевод, начинается его эрозия. Думать, что грейпфрут может повредить желудок — это дикая неграмотность для врача», — заключила Малышева.

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По инф. rosbalt.ru