Елена Малышева раскритиковала безграмотных диетологов

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Известная телеведущая и врач Елена Малышева подвергла критике рассуждения диетологов, заявлявших о вреде для желудка сока грейпфрута.
Здоровый желудок вполне способен усвоить сок цитрусовых
В своем Instagram Малышева выложила видеоролик, в котором прокомментировала утверждение о том, что «сок грейпфута опасен, им можно повредить желудок».
«Это заявление для обычного человека простительно, но не для врача», — жестко заметила Малышева, напомнив, что сам желудочный сок — это концентрированная соляная кислота, которая даже капрон может растворить.
Телеведущая добавила, что врачи не могут не знать, что повлиять на кислотность желудка никаким цитрусовыми невозможно. При этом она рассказала, почему у людей появляется изжога, и призвала при необходимости идти к врачу и делать гастроскопию.
«Желудок имеет особую оболочку, ее не прожигает насквозь соляная кислота. Но когда кислое содержимое выбрасывается в пищевод, начинается его эрозия. Думать, что грейпфрут может повредить желудок — это дикая неграмотность для врача», — заключила Малышева.
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