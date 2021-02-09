«Врача вызывали». Фитиль 1987 год

Как забурлила с начала года политическая жизнь в стране! Одно событие резонанснее другого: расследование Навального с «дворцом Путина», прибытие в Россию и арест оппозиционера, массовые митинги, прокатившиеся по России, «ответочка» властей и т.д. Что происходит? Что будет происходить? Конечно, этим интересуются многие люди, и пенсионеры, как-то в принципе привыкшие следить за политикой, тоже. И давая ответы на возникающие вопросы льется поток разномастной информации – в виде откровенной пропаганды, слухов и домыслов тех, кто считает, что не мешает и высказаться. Пытаются осмыслить происходящее и спрогнозировать будущее и более ясно представляющие себе ситуацию эксперты. К последним, наверное, есть смысл прислушаться, хотя тут тоже не все стопроцентно. Ниже предлагаем узнать несколько точек зрений, а соглашаться с ними или нет – ваше право.