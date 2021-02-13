Сто фактов, в которые сложно поверить с первого раза

Массовые протесты, всколыхнувшие всю страну, прекратились. Но многие люди уверены, что они в скором времени будут возобновлены. Свои прогнозы насчет судьбы протестных акций высказывают и политологи, отмечая, что если такие действия будут идти не от сторонников оппозиционера Навального, то организацию возьмут на себя другие силы. Напомним, что политической сезон в этом году стартовал очень бурно. Он был отмечен приездом в страну Алексея Навального, его задержанием и арестом, опубликованием расследования о «дворце Путина» в Геленджике, массовыми акциями в защиту оппозиционера. А может быть люди выходили на улицы и по другим причинам тоже, например, выражая недовольство происходящим в стране. Давайте посмотрим, кто же и что думает.