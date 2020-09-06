Смешные животные-1

Итак, я одна из немногочисленных жертв вездесущего, но мало кем пережитого вируса CARS COVID-19. «То, чего на свете нет», по недавнему моему мнению, все же явилось непосредственно в мой организм и доказало реальность своего существования. Конечно, это был не лучший отрезок моей жизни, тем более что пришелся он на самую середину лета – с 16 июля по 16 августа – от звонка до звонка. Одно время в больнице я прямо таки пылала каким-то даже мстительным желанием описать мою эпопею, особенно добольничную. Но теперь оно уже пропало. Я понимаю, что ничего мои обличения не изменят, да и люди, которых мне хотелось критиковать, скорее такие же жертвы нашей глубоко оптимизированной медицинской системы, как и больные. Да нет, они более жертвы, потому что у меня вот есть возможность хоть временно забыть о ней, а у них – нет. Они – внутри ее, и деться им чаще всего некуда. И только обещание и надежда, что мой опыт кому-нибудь поможет не упустить критический момент, заставили меня взяться за перо. Буду излагать в хронологическом порядке, стараясь обойтись без лишних эмоций.