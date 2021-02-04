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Грустный итог реформаторства медицины с приходом ковида стал очевиден
2021-01-13-02-10-28
Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Первый ангел
2015-01-27-06-38-41
За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога: — Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?
Подлинный наследник
2015-01-27-06-20-57
Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Рамки собственных знаний
2015-01-27-06-25-58
Однажды супружеская пара спросила у Святого:
Достойно удивления
2015-01-14-05-54-12
Анникерид из Кирены гордился умением скакать верхом и управлять колесницей. Однажды он пожелал показать своё искусство Платону.
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Смех до слез от этих котов
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04 Февраля 2021 г.
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