Смех до слез от этих котов

Когда тебе 50 плюс, это не повод не выглядеть модно и стильно. Всеми своими снимками в приложении Instagram такой посыл подтверждает прекрасная дама по имени Ирис. В своей визитке она отметила Кельн, и поэтому вероятно, что проживает Ирис в Германии. Тем более и посты свои пишет женщина на немецком языке. Так что нет повода думать иначе.